Бразильский боец Фроес лишен титула чемпиона ACA

Перед боем против Марата Балаева Фроесу не удалось уложиться в лимит весовой категории, перевесив более чем на один килограмм. Балаев успешно вошел в весовую категорию, показав на весах 65,9 кг.

«Бой Марата Балаева против Филипе Фроеса, запланированный на 18 декабря, состоится, но даже в случае победы Фроес не сможет вернуть себе титул. А вот успех Балаева принесет ему титул чемпиона ACA. В противном случае титул будет объявлен вакантным. Кроме того, Фроес должен будет уплатить штраф в размере 20 процентов гонорара в пользу соперника», — сказал Яценко.