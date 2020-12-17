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15:09 (мск), источник: ТАСС

Бразильский боец Фроес лишен титула чемпиона ACA

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бразильский боец Фелипе Фроес лишен титула чемпиона лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) из-за проблем с весом. Об этом ТАСС сообщил президент ACA Алексей Яценко.

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Перед боем против Марата Балаева Фроесу не удалось уложиться в лимит весовой категории, перевесив более чем на один килограмм. Балаев успешно вошел в весовую категорию, показав на весах 65,9 кг.

«Бой Марата Балаева против Филипе Фроеса, запланированный на 18 декабря, состоится, но даже в случае победы Фроес не сможет вернуть себе титул. А вот успех Балаева принесет ему титул чемпиона ACA. В противном случае титул будет объявлен вакантным. Кроме того, Фроес должен будет уплатить штраф в размере 20 процентов гонорара в пользу соперника», — сказал Яценко.

В активе 29-летнего бразильца 18 побед, 4 поражения, 1 ничья. На счету 44-летнего Балаева 11 побед, 2 поражения.

Турнир ACA 116 пройдет 18 декабря в Москве, без зрителей. Болельщики смогут посмотреть трансляцию на сайте организации в формате PPV.

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