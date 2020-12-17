Глава UFC попробует вернуть Нурмагомедова в MMA

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«Думаю, его отец хотел рекорда в 30 побед, поэтому Хабиб все еще стремится к этому», — посчитал Уайт. Он напомнил, что проведет встречу с российским бойцом в январе. «Я верю, что смогу уговорить его», — добавил глава организации.

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Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

14 января сообщалось о планах Уайта встретиться с Нурмагомедовым перед турниром UFC в Абу-Даби. В рамках ивента выступит двоюродный брат российского бойца Умар Нурмагомедов, а в главном поединке сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье. UFC 257 пройдет 24 января 2021 года.

Нурмагомедов объявил об уходе из спорта сразу после победы над американцем Джастином Гейджи на UFC 254 в октябре. Российский боец признался, что ему сложно выступать без поддержки отца Абдулманапа Нурмагомедова. Заслуженный тренер скончался 3 июля.