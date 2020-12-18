Британцы поставили Хабиба в один ряд с великими спортсменами СССР
Нурмагомедов в
Нурмагомедов в
Премия BBC «Персона года в спорте» была учреждена в 1954 году. В 1960-м появилось ответвление — премия BBC «Иностранная персона года в спорте», которая сейчас называется «Мировая спортивная звезда года». «Персона года в спорте» вручается только британцам, а «Мировая спортивная звезда года» — только тем, кто Великобританию не представляет. Соответственно, Хабиб стал лауреатом премии «Мировая спортивная звезда года».
Нурмагомедов — первый российский спортсмен, который удостоился этой награды. Если же считать и СССР, то он пятый — в 1961-м премию получил Валерий Брумель (прыжки в высоту), в 1968-м — Олег Протопопов и Людмила Белоусова (фигурное катание), в 1972-м — Ольга Корбут (спортивная гимнастика).
Также Хабиб — первый боец ММА, кто был признан BBC лучшим иностранным атлетом. Что касается бокса, то премию давали Мухаммеду Али (1973, 1974, 1978), Майку Тайсону (1989) и Эвандеру Холифилду (1996). Вдобавок к этому Али в 1999 году был признан BBC спортсменом столетия.
Арманд Дюплантис, 21 год, Швеция, прыжки с шестом. Установил рекорд в прыжках с шестом в помещении (6,17 см), а потом улучшил его (6,18 см). Установил рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (6,15 см). Дюплантис побил рекорды великого Сергея Бубки, которые держались больше 25 лет.
Леброн Джеймс, 35 лет, США, баскетбол. С «Лейкерс» стал чемпионом НБА и был признан самым ценным игроком финала. Первый в истории баскетболист, ставший MVP финала в составе трех команд.
Дастин Джонсон, 36 лет, США, гольф. Обладатель FedEx Cup и лучший игрок года PGA Tour. В 2020-м ему не было равных в гольфе.
Венди Ренар, 30 лет, Франция. Капитан футбольной команды «Лион», которая в пятый раз подряд выиграла Лигу чемпионов и в 14-й раз подряд — чемпионат Франции.
Кэти Тэйлор, 34 года, Ирландия. Дважды защитила звание абсолютной чемпионки мира в легком весе: в августе победила Дельфин Персон, а в ноябре — Мириам Гутьеррес (обоих — единогласным решением судей).
В 2020-м Нурмагомедов провел один бой — 24 октября он победил удушающим приемом во втором раунде американца Джастина Гэтжи. После поединка Хабиб объявил о завершении бойцовской карьеры. Он остановился на показателе 29 побед, 0 поражений в ММА (13−0 в UFC), а на последней неделе октября возглавил рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Ни у одного бойца в истории ММА не было такой победной серии при нуле проигрышей.
Провести больше боев в 2020-м Нурмагомедову не позволила пандемия — весной он не смог выйти против американца Тони Фергюсона, так как, по его словам, не имел возможности добраться до США.
Также в 2020-м Хабиб пережил трагедию — в июле в возрасте 57 лет скончался его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира по различным видам единоборств.
В карьере Нурмагомедова был и более успешный год с точки зрения статистики — 2018-й, когда он выиграл два чемпионских боя (у Эла Яквинты и Конора Макгрегора), а не один. Более того, сейчас в UFC есть непобедимый чемпион, который в 2020-м выиграл два поединка из двух — Исраэль Адесанья (правда, после боя с Йоэлем Ромеро был освистан).
Возможно, составители
Еще в названии премии содержится слово «звезда», а Нурмагомедов — второй боец мира по числу подписчиков в инстаграме. Первый — Конор Макгрегор. Пик популярности Макгрегора — 2015−2017 годы, а пик его спортивной карьеры — 2015-й (три победы в трех боях, выигрыш чемпионского пояса). Однако в 2015-м его не было даже в числе номинантов на премию ВВС. Будем считать, что у нынешнего Хабиба авторитет выше, чем у того Конора (тем более он победил Макгрегора два года назад). Да и промоушен UFC укрепил позиции, в том числе в Великобритании (там ММА активно развиваются).
Но одно дело — оказаться в
Зато у Дюплантиса и Джеймса нет такой армии преданных фанатов, как у Хабиба. Во всяком случае, среди тех, кто были в курсе того, что их кумира выдвинули на премию BBC. А победитель определялся
Торжественная церемония BBC Sports Personality of the Year состоится в воскресенье, 20 декабря.