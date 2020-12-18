Украинский боец эффектно нокаутировал соперника в Москве (видео)
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинский боец смешанного стиля (MMA) Роман Огульчанский в эффектном стиле одержал победу над таджикистанцем Абдусамадом Санговым.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинский боец смешанного стиля (MMA) Роман Огульчанский в эффектном стиле одержал победу над таджикистанцем Абдусамадом Санговым.
Поединок спортсменов в рамках полулегкого веса состоялся на турнире ACA 116 в Москве.
Уже в первом раунде Огульчанский в прыжке сразил соперника ударом ногой в голову. Когда украинец принялся добивать оппонента, рефери прервал бой.
За карьеру в MMA 29-летний Огульчанский выиграл десять боев, уступив в трех. На счету 26-летнего Сангова теперь 17 побед при четырех поражениях и одной ничьей.