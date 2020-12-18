Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Премьер-лига
18:00
Тамбов
Урал
11
Хоккей. Европа
19.12
Финляндия
Швеция
Футбол. Зарубежный
19.12
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Хоккей. Европа
19.12
Россия
Чехия
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» обыграл «Атлетико» в мадридском дерби
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
20:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский боец эффектно нокаутировал соперника в Москве (видео)

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинский боец смешанного стиля (MMA) Роман Огульчанский в эффектном стиле одержал победу над таджикистанцем Абдусамадом Санговым.

Наверх
Источник: Официальный сайт ACA

Поединок спортсменов в рамках полулегкого веса состоялся на турнире ACA 116 в Москве.

Уже в первом раунде Огульчанский в прыжке сразил соперника ударом ногой в голову. Когда украинец принялся добивать оппонента, рефери прервал бой.

Во время загрузки произошла ошибка.

За карьеру в MMA 29-летний Огульчанский выиграл десять боев, уступив в трех. На счету 26-летнего Сангова теперь 17 побед при четырех поражениях и одной ничьей.

Читайте также
 Загитова показала совместный танец с Бузовой
Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Последний матч РПЛ 2020 года завершился вничью
Российские гандболистки обыграли чемпионок мира в матче ЧЕ-2020
«Карабах» получил техническое поражение за пропуск матча ЛЕ
Гол Неймара признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов
Агент подтвердил, что Илья Ковальчук близок к возвращению в КХЛ
Полузащитник «Ростова» хочет покинуть команду в январе
Три российских арбитра получили пожизненные дисквалификации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь