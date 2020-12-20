Альдо и Петтис выиграли свои поединки на турнире UFC

Действующим чемпионом UFC в данной весовой категории является россиянин Петр Ян, который победил Альдо техническим нокаутом на турнире UFС 13 июля. Ближайший поединок за титул чемпиона Ян проведет против американца Алджамейна Стерлинга. Изначально бой был запланирован на 12 декабря, но впоследствии был перенесен.

Также в воскресенье бывший чемпион UFC в легком весе американец Энтони Петтис выиграл у соотечественника Алекса Мороно единогласным решением судей. Впервые с 2014 года он сумел одержать две победы подряд. После поединка в полусреднем весе Петтис заявил, что намерен провести следующий бой в легкой весовой категории и вернуть себе чемпионский пояс.