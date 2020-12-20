Томпсон решением судей победил Нила в главном поединке UFC Вегас 17

Поединок в полусреднем весе длился все пять раундов и закончился победой Томпсона единогласным решением судей — 50−45, 50−45, 50−45.

В активе Томпсона 16 побед, 4 поражения и 1 ничья. Нил до этого боя ни разу не проигрывал в UFC. На его счету 6 побед в промоушене.