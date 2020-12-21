Снявшаяся топлес девушка-боец MMA попозировала в бикини

26-летняя американская спортсменка попозировала в розовом купальнике на берегу океана. Пользователи сети оценили красоту Ванзант и посоветовали ей прекращать выступления в смешанных единоборствах. «О боже, хватит драться, просто оставайся горячей… Огонь», — написал один из них.