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08:12 (мск), источник: ТАСС

Махачев проведет бой с Добером на турнире UFC 259

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россиянин Ислам Махачев проведет бой против американца Дрю Добера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 6 марта. Об этом ТАСС сообщили в команде американца.

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Источник: РИА "Новости"

«Бой Махачев — Добер состоится 6 марта на турнире UFC 259», — сказал собеседник агентства.

Менеджер Махачева Ризван Магомедов подтвердил существующую договоренность, отметив, что контракты пока не подписаны.

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В активе Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. На счету Добера 23 победы и девять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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