Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Осасуна
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кротоне
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Уэска
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:59
Вальядолид
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:59
Вильярреал
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
11Витсель помог «Зениту» установить антирекорд в Лиге чемпионов
13:13 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: Хабиб Нурмагомедов назван спортсменом года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россияне назвали бойца Хабиба Нурмагомедова спортсменом года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Согласно представленным данным, 10% опрошенных назвали Нурмагомедова спортсменом года, за ним следует футболист Артем Дзюба (8%). В первой пятерке — теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова — у них по 2% соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рейтинг популярности актеров возглавил Константин Хабенский (5%), на втором месте Александр Петров (4%), замыкает тройку Сергей Безруков (3%). Музыкантом года 6% россиян назвали Филиппа Киркорова, Николая Баскова — 4%, а также 4% — пианиста Дениса Мацуева. Впервые в рейтинг вошли Егор Крид и Моргенштерн — у них по 2%.

Ruptly

Два российских писателя набрали более 2% содержательных ответов в категории писатель года. Россияне выделили Захара Прилепина (3%) и Бориса Акунина (2%). Из традиционного списка выбыли Александр Пушкин, Дарья Донцова и Виктор Пелевин.

Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

Лучшие сериалы и фильмы года

СМИ года, по версии россиян, стал «Первый канал» (9%), за ним следует «Россия-1» (6%) и «Россия-24» (4%).

Самыми популярными передачами россияне назвали программы телеканала «Россия-1» — «Вести», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» — по 6%, и «60 минут» (5%). В пятерку также вошли программы телеканала НТВ «ДНК» и программа «Первого канала» «Мужское и женское» — по 3%.

Телесериалами года стали «Пес» (6%), «Тайны следствия», «След», и «Грозный» — по 3%. В топе самых популярных YouTube-каналов — «ВДудь» (4%) и «Редакция» (2%). Журналистами года, по мнению россиян, стали Владимир Соловьев (6%), Юрий Дудь и Ольга Скабеева — по 2% соответственно. Пятерку замыкают Владимир Познер и Алексей Пивоваров — также по 2%.

Лучшими фильмами названы «Т-34» и «Холоп» — по 3% соотвествено, а также «Джентельмены» и «Движение вверх» — также по 2%.

Опрос проходил в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.
Читайте также
 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Воровство процветает. Люди звереют. Люди просто хотят есть — притчи о беженцах расскажут всю правду
Акинфеев - в топ-100 вратарей с наибольшим количеством времени
Кристина Резцова: Нравится, что мама уже может гордиться детьми
Отец Кулижникова рассказал о самочувствии конькобежца с COVID-19
«Арсенал» в кризисе, «Ювентус» снова выиграет: Топ-5 ставок дня
«Челси» одержал разгромную победу в лондонском дерби
Куртка с аэрогелем и другие спортивные хиты для русской зимы
Американец хочет взять реванш у Фергюсона в UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь