ВЦИОМ: Хабиб Нурмагомедов назван спортсменом года

Согласно представленным данным, 10% опрошенных назвали Нурмагомедова спортсменом года, за ним следует футболист Артем Дзюба (8%). В первой пятерке — теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова — у них по 2% соответственно.
Рейтинг популярности актеров возглавил Константин Хабенский (5%), на втором месте Александр Петров (4%), замыкает тройку Сергей Безруков (3%). Музыкантом года 6% россиян назвали Филиппа Киркорова, Николая Баскова — 4%, а также 4% — пианиста Дениса Мацуева. Впервые в рейтинг вошли Егор Крид и Моргенштерн — у них по 2%.
Два российских писателя набрали более 2% содержательных ответов в категории писатель года. Россияне выделили Захара Прилепина (3%) и Бориса Акунина (2%). Из традиционного списка выбыли Александр Пушкин, Дарья Донцова и Виктор Пелевин.
СМИ года, по версии россиян, стал «Первый канал» (9%), за ним следует «Россия-1» (6%) и «Россия-24» (4%).
Самыми популярными передачами россияне назвали программы телеканала «Россия-1» — «Вести», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» — по 6%, и «60 минут» (5%). В пятерку также вошли программы телеканала НТВ «ДНК» и программа «Первого канала» «Мужское и женское» — по 3%.
Телесериалами года стали «Пес» (6%), «Тайны следствия», «След», и «Грозный» — по 3%. В топе самых популярных YouTube-каналов — «ВДудь» (4%) и «Редакция» (2%). Журналистами года, по мнению россиян, стали Владимир Соловьев (6%), Юрий Дудь и Ольга Скабеева — по 2% соответственно. Пятерку замыкают Владимир Познер и Алексей Пивоваров — также по 2%.
Лучшими фильмами названы «Т-34» и «Холоп» — по 3% соотвествено, а также «Джентельмены» и «Движение вверх» — также по 2%.
Опрос проходил в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.