Боец Петтис хочет вернуться в легкий вес и взять реванш у Фергюсона в UFC
ТАСС, 22 декабря. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Энтони Петтис хочет вернуться в легкий вес и провести
ТАСС, 22 декабря. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Энтони Петтис хочет вернуться в легкий вес и провести
Петтис и Фергюсон провели первый бой в октябре 2018 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, тогда Фергюсон одержал победу во втором раунде техническим нокаутом.
«Я думаю, что имеет смысл провести бой против Фергюсона, — сказал Петтис. — Он потерпел поражение в последних двух поединках против крутых ребят. Ненавижу, когда
«В прошлый раз он рано поймал меня своими локтями, так что я внесу некоторые корректировки и проведу полный тренировочный лагерь. Не хочу умалять заслуг Тони, но тогда сгонка веса была ужасной, и я был психологически не готов. Я просто должен был провести эти 155 боев, но не хотел этого. Однако теперь решение буду принимать я», — добавил 33-летний боец.
Петтис был чемпионом UFC в легком весе и последним чемпионом World Extreme Cagefighting (WEC) в легком весе. Всего на его счету 34 поединка, в 24 из которых он одержал победы. Свой последний поединок Петтис провел 20 декабря и выиграл у соотечественника Алекса Мороно единогласным решением судей, сумев впервые с 2014 года одержать две победы подряд. После этого боя у американца закончился контракт с UFC.
Фергюсону 36 лет, на его счету 25 побед и пять поражений, два из которых он потерпел в последних двух поединках. UFC пять раз пытался организовать его поединок с чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но каждый раз бой отменялся. В июне Фергюсон вызвал на поединок бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, но тот предпочел организовать бой с Дастином Порье, который состоится 23 января.