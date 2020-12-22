Боец Петтис хочет вернуться в легкий вес и взять реванш у Фергюсона в UFC

Петтис и Фергюсон провели первый бой в октябре 2018 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, тогда Фергюсон одержал победу во втором раунде техническим нокаутом.

«Я думаю, что имеет смысл провести бой против Фергюсона, — сказал Петтис. — Он потерпел поражение в последних двух поединках против крутых ребят. Ненавижу, когда кто-то говорит, что с Тони покончено, — он опасный парень. Думаю, что бой с ним будет хорошим для возвращения в легкий вес».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--01ce0ce94457293bf351" data-vnd="01ce0ce94457293bf351" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=01ce0ce94457293bf351" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«В прошлый раз он рано поймал меня своими локтями, так что я внесу некоторые корректировки и проведу полный тренировочный лагерь. Не хочу умалять заслуг Тони, но тогда сгонка веса была ужасной, и я был психологически не готов. Я просто должен был провести эти 155 боев, но не хотел этого. Однако теперь решение буду принимать я», — добавил 33-летний боец.

Петтис был чемпионом UFC в легком весе и последним чемпионом World Extreme Cagefighting (WEC) в легком весе. Всего на его счету 34 поединка, в 24 из которых он одержал победы. Свой последний поединок Петтис провел 20 декабря и выиграл у соотечественника Алекса Мороно единогласным решением судей, сумев впервые с 2014 года одержать две победы подряд. После этого боя у американца закончился контракт с UFC.