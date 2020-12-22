Нокаут российского бойца попал в список лучших моментов MMA года
Нокаут в исполнении российского бойца смешанного стиля (MMA) Вадима Немкова попал в список лучших моментов года от промоушна Bellator. Список доступен в видео на
Нокаут в исполнении российского бойца смешанного стиля (MMA) Вадима Немкова попал в список лучших моментов года от промоушна Bellator. Список доступен в видео на
Немков стал единственным россиянином, вошедшим в рейтинг лучших. 28-летний спортсмен одержал победу нокаутом над американцем Райаном Бейдером во втором раунде и завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе в августе этого года.
Немков — ученик Федора Емельяненко, тренируется под его началом в команде Fedorteam. На счету бойца 12 побед и два поражения в MMA.