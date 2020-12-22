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14:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Нокаут российского бойца попал в список лучших моментов MMA года

Нокаут в исполнении российского бойца смешанного стиля (MMA) Вадима Немкова попал в список лучших моментов года от промоушна Bellator. Список доступен в видео на YouTube-канале организации.

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Немков стал единственным россиянином, вошедшим в рейтинг лучших. 28-летний спортсмен одержал победу нокаутом над американцем Райаном Бейдером во втором раунде и завоевал титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе в августе этого года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Немков — ученик Федора Емельяненко, тренируется под его началом в команде Fedorteam. На счету бойца 12 побед и два поражения в MMA.

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