Макгрегор опередил Фергюсона в рейтинге бойцов UFC

Макгрегор стал четвертым номером весовой категории, опередив американца Тони Фергюсона. Обладатель чемпионского пояса в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжил возглавлять сводный мужской рейтинг UFC.

В рамках тяжелого дивизиона Алексей Олейник вернулся на 10-ю строчку, а другой представитель России Сергей Павлович потерял одно место, опустившись на 14-ю позицию.