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20:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор опередил Фергюсона в рейтинге бойцов UFC

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поднялся на одну позицию в рейтинге легкого дивизиона UFC, который опубликован на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор стал четвертым номером весовой категории, опередив американца Тони Фергюсона. Обладатель чемпионского пояса в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжил возглавлять сводный мужской рейтинг UFC.

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В рамках тяжелого дивизиона Алексей Олейник вернулся на 10-ю строчку, а другой представитель России Сергей Павлович потерял одно место, опустившись на 14-ю позицию.

Лидером женского рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории осталась Аманда Нуньес. Бразильянка владеет чемпионскими поясами в легчайшем и полулегком дивизионах.

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