Макгрегор опередил Фергюсона в рейтинге бойцов UFC
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поднялся на одну позицию в рейтинге легкого дивизиона UFC, который опубликован на официальном сайте организации.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор поднялся на одну позицию в рейтинге легкого дивизиона UFC, который опубликован на официальном сайте организации.
Макгрегор стал четвертым номером весовой категории, опередив американца Тони Фергюсона. Обладатель чемпионского пояса в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжил возглавлять сводный мужской рейтинг UFC.
Лидером женского рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории осталась Аманда Нуньес. Бразильянка владеет чемпионскими поясами в легчайшем и полулегком дивизионах.