UFC показал лучшие болевые приемы года

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LzJlxt-Kyhk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

UFC представил на выбор четыре ярких болевых приема. В частности, рычаг колена в исполнении американки Маккензи Дерн, рычаг колена от бразильянки Арианы Липски, а также удушающие приемы («треугольники»), которыми обеспечили победы россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Джимми Флик.

Нурмагомедов завоевал звание главной спортивной персоны уходящего года по версии британского «Би Би Си». Также россиянин занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.