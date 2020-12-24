Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Эйбар
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Лацио
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Торино
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Кальяри
32
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Сассуоло
23
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Специя
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Беневенто
02
Футбол. Зарубежный
23.12
Болонья
Аталанта
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Реал
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
23.12
Бордо
Реймс
13
Футбол. Зарубежный
23.12
Ланс
Брест
21
Футбол. Зарубежный
23.12
Ним
Дижон
13
Футбол. Зарубежный
23.12
Ницца
Лорьян
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Ренн
Метц
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Верона
Интер
12
Футбол. Зарубежный
23.12
Хетафе
Сельта
11
Хоккей. КХЛ
23.12
Торпедо НН
Сочи
41
Хоккей. КХЛ
23.12
Спартак
Витязь
53
Хоккей. КХЛ
23.12
Авангард
Барыс
13
Все события
Фоторепортажи
17«Краснодар» не встал на колени перед «Челси» в Англии
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
00:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый Хабиб узнал дату следующего боя

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев, которого называют Новым Хабибом, узнал дату следующего поединка. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

Наверх
Источник: Reuters (sport)

26-летний швед чеченского происхождения возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 20 января. Чимаеву предстоит поединок против британца Леона Эдвардса. Международный турнир пройдет на острове Яс в Абу-Даби.

Во время загрузки произошла ошибка.

Схватка Эдвардса и Чимаева должен был состояться еще в 2020-м. Однако, бой решили перенести после того, как у британского спортсмена выявили коронавирус.

Чимаеву принадлежит рекорд UFC: швед сумел одержать три победы за 66 дней. При этом все три схватки Новый Хабиб завершил досрочно. На его счету девять побед в девяти поединках в MMA.

Чимаев перебрался в Швецию в 16-летнем возрасте. Боец является уроженцем Чечни.

 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Десять российских игроков, которые сильнее всего регрессировали
«Реал» одержал 5-ю победу подряд в Ла Лиге
Марадона перед смертью не принимал лекарства для работы сердца
«Интер» возглавил турнирную таблицу Серии А
Новый босс «Локомотива»: организовывал ЧМ-2018, входил в СД ЦСКА
Футболист умер в 28 лет от сердечного приступа
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь