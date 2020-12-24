Конор дрался 40 секунд в 2020-м, но остался главной звездой UFC. Его бой обошел по прибыли Хабиба и Гейджи
Кто король, получается?
Кто король, получается?
2020 год уходит, до наступления нового остается неделя, и сейчас самое время подвести некоторые итоги. Сегодня мы вспомним о тех, кому удалось сохранить успешную работу в режиме, близком к прежнему, несмотря на коронавирус. В мире спорта в этом смысле больше остальных впечатлила лига UFC. Компания Дэйны Уайта уже в мае вернулась к турнирам в США, а летом лига и вовсе отгрохала целый «Бойцовский остров» на территории ОАЭ.
Благодаря этому провальный для многих год стал для UFC вполне сносным в плане прибыли. В ушедшем сезоне лига сумела хорошо продать несколько крупных событий — о самых кассовых мы расскажем в этом материале.
Первый номерной турнир UFC в этом году состоялся, когда мы еще толком не знали, что такое коронавирус, и ни о каком всемирном локдауне не шло и речи. Но этот факт едва ли можно считать одной из причин коммерческого успеха боя Конора Макгрегора с Дональдом Серроне. Скорее, наоборот — собрать почти полтора миллиона телеаудитории при «нормальной жизни» было заметно сложнее, чем, скажем, в мае, когда у людей особо и выбора не было, ведь во всем большом спорте функционировала только лига боев UFC.
Для Макгрегора поединок с Серроне стал своеобразным возвращением:
Получилось ярко. Конору хватило двух мощных атак и 40 секунд времени, чтобы пройти 10-го соперника в UFC.
По данным, собранным из разных публикаций, трансляцию UFC 251 и UFC 246 купили примерно по 1,3 млн человек, но именно турнир с Конором мы поставили на первое место, потому что, как было сказано выше, Макгрегор собрал свою кассу, когда сделать это было объективно сложнее. Плюс сам Макгрегор накануне назвал турнир со своим участием самым кассовым в 2020 году, и никто пока его не оспорил.
Бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля получился случайно. Популярный кубинец последние пару лет неизменно шагает
Надо отметить, что Бернс заслужил свой шанс по праву, но вместе с ним это событие едва ли собрало бы и половину той кассы, которую турниру обеспечило лицо Масвидаля на постере. При этом, бой Хорхе выдал не особенно яркий. Вернее, Усман не позволил сопернику показать свои сильные стороны, вместо этого замучив того в клинче и партере.
Особенный турнир, ведь с него началась нынешняя эра ММА в условиях пандемии. Изначально возглавить UFC 249 должен был Хабиб Нурмагомедов, приготовившийся защищать титул от 36-летнего Тони Фергюсона. Но, как позже объяснял сам чемпион,
Соперником Тони стал голодный и опасный Джастин Гейджи, которого можно назвать также одним из наиболее любимых американской публике бойцов.
С самого начала идея Фергюсона соглашаться на встречу с Гейджи казалась сомнительной. Тони хоть и шел на серии из 12 побед, но к маю 2020-го уже явно был на спаде. А Джастин напротив — как раз в этом году, кажется, вышел на пик своих разрушительных возможностей. В итоге все закончилось жестким, более чем 20-минутным избиением славного ветерана, которое не только прервало его великую победную серию, но и навсегда лишило нас боя Хабиб — Фергюсон. Впрочем, за крахом Тони понаблюдало по крайней мере 700 тысяч человек, заплативших за просмотр боя, и это третий показатель в году.
Анонсируя чемпионский бой Исраэля Адесаньи и Пауло Косты, Дэйна Уайт назвал его самым интересным в 2020 году. С этой оценкой импульсивный президент UFC явно поспешил, ведь поединок получился не очень: Адесанья не особо зрелищно, но уверенно и досрочно разобрал Косту, которого было в тот вечер не узнать. По его выступлению можно было сделать вывод, что именно в тот момент Пауло хотел быть
Неожиданно скромным на фоне вышеперечисленных выглядит показатель UFC 254 в 675 тысяч проданных платных трансляций. Казалось бы, со своей популярностью Хабиб Нурмагомедов, возглавлявший тот турнир боем с Джастином Гейджи, мог бы рассчитывать на гораздо более солидные цифры. Да и соперник далеко не был ноунеймом, раз даже его предыдущий бой собрал 700 тысяч PPV.
Однако в случае с 254-м турниром большую роль сыграло время главного поединка. Основная аудитория, привыкшая платить за просмотр по ТВ