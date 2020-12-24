Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Футбол. Зарубежный
23.12
Алавес
Эйбар
21
Футбол. Зарубежный
23.12
Бетис
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Анже
Марсель
21
Футбол. Зарубежный
23.12
Лион
Нант
30
Футбол. Зарубежный
23.12
Монако
Сент-Этьен
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Монпелье
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
23.12
ПСЖ
Страсбур
40
Футбол. Зарубежный
23.12
Болонья
Аталанта
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Милан
Лацио
32
Футбол. Зарубежный
23.12
Наполи
Торино
11
Футбол. Зарубежный
23.12
Рома
Кальяри
32
Футбол. Зарубежный
23.12
Сампдория
Сассуоло
23
Футбол. Зарубежный
23.12
Специя
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
23.12
Удинезе
Беневенто
02
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
09:41 (мск), источник: Sport24

Конор дрался 40 секунд в 2020-м, но остался главной звездой UFC. Его бой обошел по прибыли Хабиба и Гейджи

Кто король, получается?

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

2020 год уходит, до наступления нового остается неделя, и сейчас самое время подвести некоторые итоги. Сегодня мы вспомним о тех, кому удалось сохранить успешную работу в режиме, близком к прежнему, несмотря на коронавирус. В мире спорта в этом смысле больше остальных впечатлила лига UFC. Компания Дэйны Уайта уже в мае вернулась к турнирам в США, а летом лига и вовсе отгрохала целый «Бойцовский остров» на территории ОАЭ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этому провальный для многих год стал для UFC вполне сносным в плане прибыли. В ушедшем сезоне лига сумела хорошо продать несколько крупных событий — о самых кассовых мы расскажем в этом материале.

UFC 246: Макгрегор — Серроне, 18 января 1,3 млн проданных платных трансляций

Первый номерной турнир UFC в этом году состоялся, когда мы еще толком не знали, что такое коронавирус, и ни о каком всемирном локдауне не шло и речи. Но этот факт едва ли можно считать одной из причин коммерческого успеха боя Конора Макгрегора с Дональдом Серроне. Скорее, наоборот — собрать почти полтора миллиона телеаудитории при «нормальной жизни» было заметно сложнее, чем, скажем, в мае, когда у людей особо и выбора не было, ведь во всем большом спорте функционировала только лига боев UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Макгрегора поединок с Серроне стал своеобразным возвращением: во-первых, Конор подрался впервые с осени 2018-го, а во-вторых, впервые с 2016-го (!) ирландец смог победить в октагоне.

Получилось ярко. Конору хватило двух мощных атак и 40 секунд времени, чтобы пройти 10-го соперника в UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным, собранным из разных публикаций, трансляцию UFC 251 и UFC 246 купили примерно по 1,3 млн человек, но именно турнир с Конором мы поставили на первое место, потому что, как было сказано выше, Макгрегор собрал свою кассу, когда сделать это было объективно сложнее. Плюс сам Макгрегор накануне назвал турнир со своим участием самым кассовым в 2020 году, и никто пока его не оспорил.

Во время загрузки произошла ошибка.

UFC 251: Усман — Масвидаль, 12 июля 1,3 млн проданных платных трансляций

Бой Камару Усмана и Хорхе Масвидаля получился случайно. Популярный кубинец последние пару лет неизменно шагает где-то рядом с титульником, но на UFC 251 с чемпионом Усманом должен был драться другой человек — Гилберт Бернс. Бразилец был в неделе от самого важного боя в жизни, но положительный тест на коронавирус вынудил лигу искать для Усмана другого соперника — так на горизонте замаячила фигура Масвидаля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Надо отметить, что Бернс заслужил свой шанс по праву, но вместе с ним это событие едва ли собрало бы и половину той кассы, которую турниру обеспечило лицо Масвидаля на постере. При этом, бой Хорхе выдал не особенно яркий. Вернее, Усман не позволил сопернику показать свои сильные стороны, вместо этого замучив того в клинче и партере.

Во время загрузки произошла ошибка.

UFC 249: Фергюсон — Гейджи, 9 мая 700 тыс проданных платных трансляций

Особенный турнир, ведь с него началась нынешняя эра ММА в условиях пандемии. Изначально возглавить UFC 249 должен был Хабиб Нурмагомедов, приготовившийся защищать титул от 36-летнего Тони Фергюсона. Но, как позже объяснял сам чемпион, из-за пандемии он не смог вылететь в США в нужное время, и компания экстренно подобрала Фергюсону нового оппонента, а на кон боя поставила временный титул в легком весе.

Соперником Тони стал голодный и опасный Джастин Гейджи, которого можно назвать также одним из наиболее любимых американской публике бойцов.

Во время загрузки произошла ошибка.

С самого начала идея Фергюсона соглашаться на встречу с Гейджи казалась сомнительной. Тони хоть и шел на серии из 12 побед, но к маю 2020-го уже явно был на спаде. А Джастин напротив — как раз в этом году, кажется, вышел на пик своих разрушительных возможностей. В итоге все закончилось жестким, более чем 20-минутным избиением славного ветерана, которое не только прервало его великую победную серию, но и навсегда лишило нас боя Хабиб — Фергюсон. Впрочем, за крахом Тони понаблюдало по крайней мере 700 тысяч человек, заплативших за просмотр боя, и это третий показатель в году.

Во время загрузки произошла ошибка.

UFC 253: Адесанья — Коста, 26 сентября 700 тыс проданных платных трансляций

Анонсируя чемпионский бой Исраэля Адесаньи и Пауло Косты, Дэйна Уайт назвал его самым интересным в 2020 году. С этой оценкой импульсивный президент UFC явно поспешил, ведь поединок получился не очень: Адесанья не особо зрелищно, но уверенно и досрочно разобрал Косту, которого было в тот вечер не узнать. По его выступлению можно было сделать вывод, что именно в тот момент Пауло хотел быть где-то очень далеко от октагона и еще дальше — от своего главного соперника. Тем не менее, грамотная и активная раскрутка помогли продать UFC 253 очень даже выгодно — с результатом в 700 тысяч проданных платных трансляций этот турнир вошел в четверку самых кассовых в году.

Во время загрузки произошла ошибка.

UFC 254: Хабиб — Гейджи, 24 октября 675 тыс проданных платных трансляций

Неожиданно скромным на фоне вышеперечисленных выглядит показатель UFC 254 в 675 тысяч проданных платных трансляций. Казалось бы, со своей популярностью Хабиб Нурмагомедов, возглавлявший тот турнир боем с Джастином Гейджи, мог бы рассчитывать на гораздо более солидные цифры. Да и соперник далеко не был ноунеймом, раз даже его предыдущий бой собрал 700 тысяч PPV.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в случае с 254-м турниром большую роль сыграло время главного поединка. Основная аудитория, привыкшая платить за просмотр по ТВ чего-либо, находится в США, и там бой Хабиба показали в обед. Мягко говоря, не самый удачный момент для просмотра последнего поединка в карьере выдающегося бойца. Зато на родине Нурмагомедова людям было как никогда удобно наблюдать за победой своего любимого атлета, а после в их распоряжении была еще вся ночь для праздника.

 «Горячее видео уже есть. Вы офигеете!» Известная телеведущая научилась танцевать тверк
«Что за девушка с ним в машине?» Жена Овечкина приревновала мужа
Российский обладатель Кубка Стэнли пропустит регулярку НХЛ
«Реал» одержал 5-ю победу подряд в Ла Лиге
Российские хоккеисты проиграли Канаде накануне старта МЧМ-2021
Гол футболиста «Сочи» в ворота «Спартака» стал лучшим в РПЛ
«Манчестер Юнайтед» стал последним полуфиналистом Кубка лиги
Спортивную куртку с аэрогелем продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь