Промоутер готов организовать бой Минеев — Исмаилов после драки

В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее Исмаилов был отпущен.

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«Вова готов, а с Магомедом беседует Амир Мурадов (глава Amir Management Company (AMC) — прим. ТАСС). Каждому по десять миллионов рублей? Я считаю, это справедливо было бы. Это, может быть, не космические деньги, но хороший гонорар», — сказал Гаджиев.

«Если они хотят драться, то должны это сделать в конце марта либо начале апреля», — добавил собеседник агентства.

Исмаилов и Минеев проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.