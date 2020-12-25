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09:47 (мск), источник: ТАСС

Стало известно о травмах бойцов Минеева и Исмаилова после драки на турнире ММА

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев получили рассечения и травмы носа после драки на турнире Fight Nights Global Winter Cup. Об этом ТАСС рассказал Рамазан Исмаилов, брат Магомеда Исмаилова.

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В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее Исмаилов был отпущен.

«Договоренность о драке? Если бы было что-то такое, то у Магомеда не потекла бы кровь и не был разбит нос. У Минеева тоже была сечка», — сказал Исмаилов.

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.

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