Исмаилов прокомментировал драку с Минеевым на турнире ММА

В четверг на турнире в Москве Исмаилов и Минеев повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее Исмаилов был отпущен, бойцу после массовой драки грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.