Девушка-боец UFC снялась в откровенном наряде рядом с рождественской елкой

27-летняя Кортес предстала перед фанатами в коротких шортах. В описании к фото она призналась, что в новом году рассчитывает на получение бонуса за выступление в размере 50 тысяч долларов. Она упомянула аккаунт главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта.