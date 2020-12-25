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11:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Девушка-боец UFC снялась в откровенном наряде рядом с рождественской елкой

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Трэйси Кортес поделилась откровенным фото рядом с рождественской елкой. Публикация доступна в Instagram.

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27-летняя Кортес предстала перед фанатами в коротких шортах. В описании к фото она призналась, что в новом году рассчитывает на получение бонуса за выступление в размере 50 тысяч долларов. Она упомянула аккаунт главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта.

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В октябре Кортес одержала победу над оппоненткой Стефани Эггер. Схватка продлилась все три раунда.

На счету Кортес девять побед при единственном поражении. Американка известна по выступлениям в UFC и Invicta.

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13 декабря девушка-боец Bellator Валери Лореда поделилась откровенным фото.

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