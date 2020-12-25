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13:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Тактаров отреагировал на драку Минеева и Исмаилова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в Instagram отреагировал на драку бойца Магомеда Исмаилова с соотечественником Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

«Что-то мне это до боли знакомо», — написал Тактаров, прикрепив видео с дракой спортсменов.

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В комментариях пользователи обратили внимание, что случившееся похоже на потасовку между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором после поединка на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.

Драка между Исмаиловым и Минеевым произошла вечером 24 декабря. Исмаилов, находясь в клетке, вступил в словесную перепалку с соотечественником. Конфликт перерос в драку, из-за которой болельщики начали перелезать через ограждение. Для пресечения массовой драки потребовалась помощь полиции и ОМОНа. В отношении Исмаилова был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Минеев и Исмаилов возглавили турнир FIght NIghts Global осенью 2018-го. Их противостояние завершилось вничью.

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