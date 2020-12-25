Тактаров отреагировал на драку Минеева и Исмаилова

«Что-то мне это до боли знакомо», — написал Тактаров, прикрепив видео с дракой спортсменов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cc2d8c8ec1406964ade5" data-vnd="cc2d8c8ec1406964ade5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cc2d8c8ec1406964ade5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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В комментариях пользователи обратили внимание, что случившееся похоже на потасовку между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором после поединка на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.

Драка между Исмаиловым и Минеевым произошла вечером 24 декабря. Исмаилов, находясь в клетке, вступил в словесную перепалку с соотечественником. Конфликт перерос в драку, из-за которой болельщики начали перелезать через ограждение. Для пресечения массовой драки потребовалась помощь полиции и ОМОНа. В отношении Исмаилова был составлен административный протокол о мелком хулиганстве.