Боец Исмаилов осудил поведение участников потасовки на турнире по ММА в Москве

«Люди, наверное, думали, что хотят мне помочь, — сказал Исмаилов. — Но они мне мешали на самом деле, моих ребят, которые не сдержали себя на эмоциональном фоне, я уже поругал. Когда был в клетке, не понимал, что Владимира [Минеева] продолжают бить. Мне было грустно видеть, что его так много людей хотят бить».