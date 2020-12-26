Шлеменко заявил, что готов провести бой с Исмаиловым

«Мне этот бой однозначно интересен. Но пока нет никаких договоренностей. Надо посмотреть, как еще будет развиваться ситуация в мире. На данный момент именно со спортивной точки зрения я являюсь лучшей кандидатурой», — сказал Шлеменко.