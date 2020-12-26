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18:30 (мск), источник: ТАСС

Шлеменко заявил, что готов провести бой с Исмаиловым

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко готов провести поединок против Магомеда Исмаилова. Об этом Шлеменко заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее тренер Исмаилова Рамазан Исмаилов сообщил ТАСС, что спортсмен готов провести бой со Шлеменко в августе.

«Мне этот бой однозначно интересен. Но пока нет никаких договоренностей. Надо посмотреть, как еще будет развиваться ситуация в мире. На данный момент именно со спортивной точки зрения я являюсь лучшей кандидатурой», — сказал Шлеменко.

В активе Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. На счету Шлеменко 59 побед, 13 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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