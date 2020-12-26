«Минеев проявил неуважение. За это нужно отвечать». Лиана Джоджуа поддержала Исмаилова
А ещё грузинская Волчица объяснила, за счёт чего Порье победит Конора.
А ещё грузинская Волчица объяснила, за счёт чего Порье победит Конора.
26 декабря «Чемпионат» в рамках проекта «Новогодний созвон» провёл прямой эфир с бойцом женского наилегчайшего дивизиона UFC Лианой Джоджуа по прозвищу Волчица. Лиана — одна из самых ярких и известных в России
Прежде всего, Лиана разъяснила вопрос относительно своей национальной принадлежности и рассказала, как будет правильно её называть. «Я — чистокровная грузинка. Просто я прожила в России около 20 лет. Выросла, отучилась и большую часть своей жизни провела в Москве. Но представлять меня следует всё же как грузинку», — сказала Лиана.
Сейчас Волчица живёт в Стамбуле: сюда переехали её родители, и весной она решила их навестить, а в итоге застряла там
Что касается последних событий в мире ММА, Волчице больше всего запомнился скандал между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights Global: Winter Cup. Здесь она поддержала Лысого Хищника. «Даже если это не постановка, в любом случае это нужно было делать. Минеев проявил сильное неуважение к Маге и, конечно, на это нужно отвечать, кто бы там что ни говорил, что на ринге или в октагоне такого не нужно делать.
Если вне соревнований драться не надо, я думаю, что и
Возможно, в будущем Лиана удалит его, но может и оставить: она считает, что он даже «прикольный». «Зато сразу видно, что
«Что было, то было, в любом случае, я уже ничего не могу изменить. Теперь я только могу ждать следующего поединка и готовиться к нему, а этот результат остаётся только принять», — рассуждает Джоджуа. Однако на следующий бой она выйдет ещё не скоро: по её словам, после травмы она восстанавливалась почти два месяца, а в ближайшее время только собирается планировать следующие сборы, чтобы набрать форму. Кстати, кэмп Лиана хочет провести в новом месте, но в каком именно, пока держит в секрете.
Также Джоджуа поделилась своим мнением относительно предстоящего поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье. Назвать победителя она не рискнула, но ставку всё же делает на Бриллианта. «Порье со времени первого боя стал гораздо сильнее, и в этом поединке может доставить гораздо больше проблем. При этом у Конора, на мой взгляд, борьба всё же лучше, чем у Порье. Это тоже может стать решающим фактором в этом бою. Но всё же я склоняюсь к победе Бриллианта», — сказала Лиана.
Полное интервью в рамках проекта «Новогодний созвон» можно посмотреть на странице championat_com в «Инстаграме».
Алла Князева