«Минеев проявил неуважение. За это нужно отвечать». Лиана Джоджуа поддержала Исмаилова

26 декабря «Чемпионат» в рамках проекта «Новогодний созвон» провёл прямой эфир с бойцом женского наилегчайшего дивизиона UFC Лианой Джоджуа по прозвищу Волчица. Лиана — одна из самых ярких и известных в России девушек-бойцов UFC. В этом году она одержала свою первую победу в промоушене. Выполненный Лианой в первом раунде армбар в поединке против Дианы Бельбицэ номинирован на сабмишен года. Несмотря на обидное поражение в следующем бою, девушка настроена только на лучшее и намерена реабилитироваться в 2021 году.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--a5556608fe8100888af3 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--a5556608fe8100888af3 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--a5556608fe8100888af3" data-vnd="a5556608fe8100888af3" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5556608fe8100888af3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Прежде всего, Лиана разъяснила вопрос относительно своей национальной принадлежности и рассказала, как будет правильно её называть. «Я — чистокровная грузинка. Просто я прожила в России около 20 лет. Выросла, отучилась и большую часть своей жизни провела в Москве. Но представлять меня следует всё же как грузинку», — сказала Лиана.

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

Сейчас Волчица живёт в Стамбуле: сюда переехали её родители, и весной она решила их навестить, а в итоге застряла там из-за локдауна, объявленного в связи с пандемией COVID-19. В итоге Лиана решила остаться в Турции: здесь ей понравилось и жить, и тренироваться. Кстати, коронавирусом девушка уже успела переболеть перед своим последним боем, но, к счастью, в лёгкой форме. По словам Лианы, её беспокоила лишь боль в горле.

Что касается последних событий в мире ММА, Волчице больше всего запомнился скандал между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights Global: Winter Cup. Здесь она поддержала Лысого Хищника. «Даже если это не постановка, в любом случае это нужно было делать. Минеев проявил сильное неуважение к Маге и, конечно, на это нужно отвечать, кто бы там что ни говорил, что на ринге или в октагоне такого не нужно делать.



Если вне соревнований драться не надо, я думаю, что и как-то унижать достоинство человека перед публикой тоже не стоит — за это придётся ответить. Я считаю, что Исмаилов правильно поступил. Ну, а если это постановка, то это нужно было для раскрутки боя. Но я всё же думаю, этот бой больше нужен Минееву. У Маги уже всё есть: и популярность в десятки раз больше, чем у Минеева, и гонорары», — поделилась своим мнением Лиана.

Многие зрители спрашивали, как поживает нос Лианы после жёсткого рассечения, нанесённого ей Мирандой Маверик в бою на турнире UFC 254. Спортсменка рассказала, что шрам её особо не беспокоил, однако он долго заживал.

Возможно, в будущем Лиана удалит его, но может и оставить: она считает, что он даже «прикольный». «Зато сразу видно, что чем-то не женским занимается», — смеётся Лиана. К итогам самого боя девушка относится философски.

Читайте также Шлеменко заявил, что готов провести бой с Исмаиловым

«Что было, то было, в любом случае, я уже ничего не могу изменить. Теперь я только могу ждать следующего поединка и готовиться к нему, а этот результат остаётся только принять», — рассуждает Джоджуа. Однако на следующий бой она выйдет ещё не скоро: по её словам, после травмы она восстанавливалась почти два месяца, а в ближайшее время только собирается планировать следующие сборы, чтобы набрать форму. Кстати, кэмп Лиана хочет провести в новом месте, но в каком именно, пока держит в секрете.

Также Джоджуа поделилась своим мнением относительно предстоящего поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье. Назвать победителя она не рискнула, но ставку всё же делает на Бриллианта. «Порье со времени первого боя стал гораздо сильнее, и в этом поединке может доставить гораздо больше проблем. При этом у Конора, на мой взгляд, борьба всё же лучше, чем у Порье. Это тоже может стать решающим фактором в этом бою. Но всё же я склоняюсь к победе Бриллианта», — сказала Лиана.

Полное интервью в рамках проекта «Новогодний созвон» можно посмотреть на странице championat_com в «Инстаграме».