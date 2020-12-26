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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Минеев проявил неуважение. За это нужно отвечать». Лиана Джоджуа поддержала Исмаилова

А ещё грузинская Волчица объяснила, за счёт чего Порье победит Конора.

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Источник: РИА "Новости"

26 декабря «Чемпионат» в рамках проекта «Новогодний созвон» провёл прямой эфир с бойцом женского наилегчайшего дивизиона UFC Лианой Джоджуа по прозвищу Волчица. Лиана — одна из самых ярких и известных в России девушек-бойцов UFC. В этом году она одержала свою первую победу в промоушене. Выполненный Лианой в первом раунде армбар в поединке против Дианы Бельбицэ номинирован на сабмишен года. Несмотря на обидное поражение в следующем бою, девушка настроена только на лучшее и намерена реабилитироваться в 2021 году.

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Прежде всего, Лиана разъяснила вопрос относительно своей национальной принадлежности и рассказала, как будет правильно её называть. «Я — чистокровная грузинка. Просто я прожила в России около 20 лет. Выросла, отучилась и большую часть своей жизни провела в Москве. Но представлять меня следует всё же как грузинку», — сказала Лиана.

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Сейчас Волчица живёт в Стамбуле: сюда переехали её родители, и весной она решила их навестить, а в итоге застряла там из-за локдауна, объявленного в связи с пандемией COVID-19. В итоге Лиана решила остаться в Турции: здесь ей понравилось и жить, и тренироваться. Кстати, коронавирусом девушка уже успела переболеть перед своим последним боем, но, к счастью, в лёгкой форме. По словам Лианы, её беспокоила лишь боль в горле.

Что касается последних событий в мире ММА, Волчице больше всего запомнился скандал между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights Global: Winter Cup. Здесь она поддержала Лысого Хищника. «Даже если это не постановка, в любом случае это нужно было делать. Минеев проявил сильное неуважение к Маге и, конечно, на это нужно отвечать, кто бы там что ни говорил, что на ринге или в октагоне такого не нужно делать.

Если вне соревнований драться не надо, я думаю, что и как-то унижать достоинство человека перед публикой тоже не стоит — за это придётся ответить. Я считаю, что Исмаилов правильно поступил. Ну, а если это постановка, то это нужно было для раскрутки боя. Но я всё же думаю, этот бой больше нужен Минееву. У Маги уже всё есть: и популярность в десятки раз больше, чем у Минеева, и гонорары», — поделилась своим мнением Лиана.

Многие зрители спрашивали, как поживает нос Лианы после жёсткого рассечения, нанесённого ей Мирандой Маверик в бою на турнире UFC 254. Спортсменка рассказала, что шрам её особо не беспокоил, однако он долго заживал.

Возможно, в будущем Лиана удалит его, но может и оставить: она считает, что он даже «прикольный». «Зато сразу видно, что чем-то не женским занимается», — смеётся Лиана. К итогам самого боя девушка относится философски.

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«Что было, то было, в любом случае, я уже ничего не могу изменить. Теперь я только могу ждать следующего поединка и готовиться к нему, а этот результат остаётся только принять», — рассуждает Джоджуа. Однако на следующий бой она выйдет ещё не скоро: по её словам, после травмы она восстанавливалась почти два месяца, а в ближайшее время только собирается планировать следующие сборы, чтобы набрать форму. Кстати, кэмп Лиана хочет провести в новом месте, но в каком именно, пока держит в секрете.

Также Джоджуа поделилась своим мнением относительно предстоящего поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье. Назвать победителя она не рискнула, но ставку всё же делает на Бриллианта. «Порье со времени первого боя стал гораздо сильнее, и в этом поединке может доставить гораздо больше проблем. При этом у Конора, на мой взгляд, борьба всё же лучше, чем у Порье. Это тоже может стать решающим фактором в этом бою. Но всё же я склоняюсь к победе Бриллианта», — сказала Лиана.

Полное интервью в рамках проекта «Новогодний созвон» можно посмотреть на странице championat_com в «Инстаграме».

Алла Князева

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