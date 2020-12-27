Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.12
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
24.12
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
24.12
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
24.12
Нефтехимик
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
25.12
Локомотив
Сочи
63
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Хабиб рассказал, чем его разочаровал Конор Макгрегор

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, чем его разочаровал экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Треш-ток Конора? Во время боя он много говорил. Но когда я начал давить его, он сразу поменял режим и начал рассказывать, что это «просто бизнес». Я даже был немного разочарован. Ожидал, что в плане психологии он более жёсткий.

Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

Когда я начал его забивать и говорить с ним, он отвечал, что это бизнес. Выглядело так, будто он пытается избежать настоящего избиения. Примерно так, как провинившийся сын пытается оправдать себя перед глазами разозлившегося отца. Психология — очень мощный инструмент, — приводит слова Нурмагомедова портал MMA News.

Напомним, Нурмагомедов и Макгрегор встретились в октябре 2018 года. Тогда Хабиб победил приёмом в четвёртом раунде.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Globe Soccer Awards назвал Левандовского лучшим игроком года
Василий Уткин: Совершенно не разделяю антипатии к Родченкову
СМИ: «Зенит» предложил игроку из АПЛ контракт на 50 миллионов
Ирина Роднина назвала безвкусными костюмы фигуристок на ЧР
СМИ США о Трусовой, Валиевой и Щербаковой: Это лучшее за 40 лет
Кихира сделала четверной сальхов на чемпионате Японии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь