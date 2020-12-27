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27 декабря, источник: ТАСС

Исмаилов заявил, что готов провести бой с Минеевым

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский боец Магомед Исмаилов готов провести поединок против Владимира Минеева. Об этом Исмаилов заявил ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Мне нравится эта история, я хочу бой с Минеевым. Мы оставим этот шум вокруг ситуации. Но здесь должны сойтись цифры», — сказал Исмаилов.

В четверг на турнире в Москве между Исмаиловым и Минеевым произошел конфликт, в результате которого в октагоне случилась массовая драка. Дерущихся разняла полиция, а турнир был прерван. После этого Исмаилов и Минеев были доставлены в полицию для проведения опроса. Позднее их оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.

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