Исмаилов заявил, что хочет заработать за бой с Минеевым 30 млн рублей

«30 миллионов — мне, 15 миллионов — Минееву. Это нормальная история. Думаю, что при таких условиях бой можно потихоньку организовывать на август. Но ситуация сейчас такая, что только цифры могут перечеркнуть бой с Александром Шлеменко», — сказал Исмаилов.

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В октябре 2018 года бой между Исмаиловым и Минеевым завершился вничью.