UFC предложил Нурмагомедову возобновить карьеру

«Мы с [президентом UFC Дэйной] Уайтом на связи, не обсуждали, почему пояс не вакантный, — сказал спортсмен. — Видимо, они хотят, чтобы я вернулся, я девять лет в лиге. Уже есть история, фанатская база, их желания понятны. Не буду скрывать, что они предлагают вернуться, предлагают условия, бойцов».