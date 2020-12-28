UFC предложил Нурмагомедову возобновить карьеру
ТАСС, 28 декабря. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову возобновить карьеру. Об этом Нурмагомедов заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
ТАСС, 28 декабря. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову возобновить карьеру. Об этом Нурмагомедов заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Мы с [президентом UFC Дэйной] Уайтом на связи, не обсуждали, почему пояс не вакантный, — сказал спортсмен. — Видимо, они хотят, чтобы я вернулся, я девять лет в лиге. Уже есть история, фанатская база, их желания понятны. Не буду скрывать, что они предлагают вернуться, предлагают условия, бойцов».
Мы скоро встретимся с Дэйной, будем обсуждать. Я не хотел бы, чтобы существовала вероятность того, что я вернусь.
Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения.