Глава UFC Уайт сообщил, что хотел бы увидеть реванш между Хабибом и Макгрегором
Президент UFC Дана Уайт признался, что хотел бы увидеть реванш между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Президент UFC Дана Уайт признался, что хотел бы увидеть реванш между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«В идеальном мире, если Конор Макгрегор выиграет бой с Дастином Порье, я хотел бы увидеть
Напомним, в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором Макгрегором. Россиянин последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Его бой с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254. Нурмагомедов тогда победил досрочно во втором раунде. После этого он объявил об уходе из спорта.
Хабиб ушёл из спорта с рекордным послужным списком — 29−0.