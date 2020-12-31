Глава UFC Уайт сообщил, что хотел бы увидеть реванш между Хабибом и Макгрегором

«В идеальном мире, если Конор Макгрегор выиграет бой с Дастином Порье, я хотел бы увидеть бой-реванш с ним и Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой имеет смысл», — приводит слова Уайта MMAfighting.

Напомним, в октябре 2018 года Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над Конором Макгрегором. Россиянин последний раз появлялся в октагоне 24 октября 2020 года. Его бой с Джастином Гэтжи возглавил турнир UFC 254. Нурмагомедов тогда победил досрочно во втором раунде. После этого он объявил об уходе из спорта.