Чемпион UFC Адесанья побьется за второй пояс

Таким образом, чемпион UFC в среднем весе Адесанья сразится за пояс в другом дивизионе. Блахович удерживает чемпионский титул в полутяжелом весе. Планируется, что поединок пройдет 6 марта.

37-летний Блахович завоевал вакантный пояс в сентябре, одолев Доминика Рейеса. До этого чемпионом в полутяжелом весе был американец Джон Джонс, который отказался от пояса на фоне разногласий с руководством UFC.

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Адесанья провел уже две успешные защиты титула в среднем весе. Новозеландец вышел победителем из противостояний с кубинцем Йоэлем Ромеро и бразильцем Пауло Костой.