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11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион UFC Адесанья побьется за второй пояс

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует провести титульный поединок в полутяжелом весе между поляком Яном Блаховичем и новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

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Источник: AP 2020

Таким образом, чемпион UFC в среднем весе Адесанья сразится за пояс в другом дивизионе. Блахович удерживает чемпионский титул в полутяжелом весе. Планируется, что поединок пройдет 6 марта.

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37-летний Блахович завоевал вакантный пояс в сентябре, одолев Доминика Рейеса. До этого чемпионом в полутяжелом весе был американец Джон Джонс, который отказался от пояса на фоне разногласий с руководством UFC.

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Адесанья провел уже две успешные защиты титула в среднем весе. Новозеландец вышел победителем из противостояний с кубинцем Йоэлем Ромеро и бразильцем Пауло Костой.

Всего на счету Адесаньи 20 побед и ни одного поражения. До перехода в смешанные единоборства новозеландец нигерийского происхождения провел 80 поединков по правилам кикбоксинга.

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