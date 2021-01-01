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12:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC назвал лучших бойцов 2020-го

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подвел итоги 2020-го, назвав лучших бойцов года. Интервью с функционером опубликовано на YouTube-канале The Schmo.

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Источник: AP 2020

Уайт признался, что ему непросто назвать одного бойца, который больше всех впечатлил его в минувшем году. Американец отметил двух представителей промоушена: шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американца Кевина Холланда.

Чимаев, которого называют Новым Хабибом, одержал три победы за 66 дней, установив рекорд UFC. Холланд в прошедшем году провел пять победных поединков.

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24 декабря 2020-го издание The Athletic определилось с лучшим бойцом 2020-го. Журналисты портала посчитали самым достойным бразильца Дейвесона Фигереду. В июле бразилец завоевал пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе, после чего дважды защитил титул.

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