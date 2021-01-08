Петр Ян и Стерлинг проведут бой 6 марта на UFC 259
Российский боец ММА Петр Ян проведет поединок с Алджамейном Стерлингом 6 марта на турнире UFC 259, сообщает MMA Junkie.
Российский боец ММА Петр Ян проведет поединок с Алджамейном Стерлингом 6 марта на турнире UFC 259, сообщает MMA Junkie.
Указано, что об этом проинформировали два источника, знакомые с ситуацией. Позднее эту новость в Twitter подтвердил сам Ян.
Бой между Яном и Стерлингом должен был состояться в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в
27-летний Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.