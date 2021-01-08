Петр Ян и Стерлинг проведут бой 6 марта на UFC 259

Указано, что об этом проинформировали два источника, знакомые с ситуацией. Позднее эту новость в Twitter подтвердил сам Ян.

Бой между Яном и Стерлингом должен был состояться в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, но был перенесен на неопределенный срок.