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11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Петр Ян и Стерлинг проведут бой 6 марта на UFC 259

Российский боец ММА Петр Ян проведет поединок с Алджамейном Стерлингом 6 марта на турнире UFC 259, сообщает MMA Junkie.

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Источник: AP 2020

Указано, что об этом проинформировали два источника, знакомые с ситуацией. Позднее эту новость в Twitter подтвердил сам Ян.

Бой между Яном и Стерлингом должен был состояться в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе, но был перенесен на неопределенный срок.

27-летний Ян одержал в ММА 15 побед (7 нокаутом) и потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и 3 поражения.

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