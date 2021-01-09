Дана Уайт подтвердил, что победитель боя Конор — Порье получит титульный поединок

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«Кто бы ни выиграл бой, он, скорее всего, будет претендовать на титул в следующем поединке», — приводит слова Уайта BJ Penn.

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В прошлом и Макгрегор, и Порье владели титулами. Конор был чемпионом UFC в двух весовых категориях, а Дастин являлся временным чемпионом промоушена в лёгком весе. Бой Порье с Макгрегором пройдёт 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 257.