Бойца UFC арестовали после нападения на сестер
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирвин Ривера арестован после нападения на сестер. Об этом сообщает ESPN.
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирвин Ривера арестован после нападения на сестер. Об этом сообщает ESPN.
По сообщению источника, у старшей сестры спортсмена были раны на лице, спине, руках, ладонях и повреждения обоих легких. Младшая сестра получила аналогичные повреждения. Обеих женщин доставили в больницу.
Ривера провел на профессиональной арене 16 боев, в которых одержал десять побед. Последний поединок он провел в сентябре прошлого года.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт подвел итоги 2020-го, назвав лучших бойцов года. Американец отметил двух представителей промоушена: шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева и американца Кевина Холланда.