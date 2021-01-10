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12:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Bellator показал самые быстрые нокауты в истории промоушена

Bellator представил подборку самых быстрых нокаутов в истории промоушена.

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Ролик длится девять минут. Среди ярких нокаутов: удар в исполнении россияинина Сергея Харитонова, а также решающий эпизод в поединке между американцем Райаном Бэйдером и Мохаммедом Лавалем.

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В 2019 году американец Эй Джей Макки нокаутировал оппонента за восемь секунд, установив рекорд Bellator. Организация анонсировала и второй тематический ролик.

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Макки также признали автором самого эффектного болевого приема в 2020-м. Автором лучшего нокаута редакция издания MMA Fighting признала Хоакина Бакли, выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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