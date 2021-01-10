Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арминия
Герта
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Валенсия
Хоккей. КХЛ
18:30
СКА
ЦСКА
ОТ
23
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Алавес
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
14
Хоккей. КХЛ
17:30
Торпедо НН
Трактор
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Кротоне
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Лацио
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Наполи
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сочи
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Нефтехимик
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Эйбар
21
Хоккей. КХЛ
15:00
Йокерит
Автомобилист
32
Футбол. Зарубежный
14:30
Рома
Интер
22
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
73
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Куньлунь
54
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
20:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегору пустили кровь в жестком спарринге перед боем с Порье

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор рассказал о жестком спарринге с соотечественником и профессиональным боксером Диланом Морамом.

Наверх
Источник: AP 2020

32-летний Макгрегор признал, что в остром спарринге партнер пустил ему кровь. «Я пропустил неплохой удар, прямо в нос», — написал он. Ирландец подчеркнул, что столкнулся с боксером высокого уровня.

Во время загрузки произошла ошибка.

23 января поединок Макгрегора и американца Дастина Порье возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ивент пройдет в Аду-Даби, на бойцовском острове.

Осенью Макгрегор объявил о возвращении в смешанные единоборства. Его последний поединок состоялся в январе 2020-го. Тогда ирландец за 40 секунд нокаутировал американского ветерана UFC Дональда Серроне.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Потрясающая эстафета! Отобрали золото у Норвегии на финише
Юлия Ступак заняла второе место в общем зачете «Тур де Ски»
Большунов второй год подряд выиграл общий зачет «Тур де Ски»
Капризов — звезда «Миннесоты». Что ждет русских новичков в НХЛ
Победители «Рождественской гонки» провалили гонку на Кубке мира
«Ювентус» — «Сассуоло» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Реал» замерз. У команды Зидана — унылая ничья с «Осасуной»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь