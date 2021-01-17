Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Дженоа
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Метц
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
СКА
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фрайбург
21
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Торпедо НН
20
Хоккей. КХЛ
17:30
ХК Динамо
Сибирь
Б
34
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Ланс
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Бордо
03
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Беневенто
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Парма
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Динамо Р
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Динамо Мн
Б
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Ренн
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Авангард
41
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Локомотив
40
Футбол. Зарубежный
14:30
Наполи
Фиорентина
60
Хоккей. НХЛ
18.01
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Амур
32
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
19:35 (мск), источник: Sport24

Тренер Макгрегора по боксу — легенда в Ирландии. Сатклифф учил 11-летнего Конора бить, а теперь готовит к боям

Красивая история.

Наверх

В 2008-м 20-летний Конор Макгрегор оказался в зале SBG, откуда началась одна из самых захватывающих историй успеха: работа сантехником, преданная девушка, дружная команда и постепенное превращение в главную звезду ММА. Но когда Макгрегор впервые попал в секцию бокса и кто поставил ему нокаутирующий удар?

Во время загрузки произошла ошибка.
Начиналось все в родном для Конора Крамлине под руководством бывшего ирландского боксера Филипа Сатклиффа.

В зал к участнику двух Олимпийских игр Макгрегор пришел в 11 и прозанимался там практически до своего совершеннолетия.

«Я помню, как Конор пришел к нам мальчиком, помню его первый день. Он пришел на тренировку в футбольных бутсах. Встал у груши и начал лупить ее. Стивен Кавана сказал ему: “Сынок, сними-ка бутсы. Это не футбол”. И Конор вышел из зала, снял бутсы, вернулся босиком. Тогда он был просто одним из многих мальчиков, которые пришли в зал», — сказал Сатклифф в интервью TheMacLife.

Во время загрузки произошла ошибка.

После неудачи в бою с Хабибом Нурмагомедовым и последовавшей за ней дисквалификацией Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры. Затем он вернулся в свой родной город Крамлин и посетил местный боксерский зал, в котором начинал заниматься спортом.

«Конор провел у нас небольшой спарринг. Мы были счастливы, что он пришел. Я сказал ему, что он может в любой момент вернуться в свой родной спортзал».

Во время загрузки произошла ошибка.

После тренировки Макгрегор заявил о желании выступить на местном турнире по боксу, приуроченном к Страстной пятнице. Его соперником стал бывший чемпион Ирландии среди юношей Майкл Макгрейн.

Фоторепортаж
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне

«Конор показал высший класс, отправив Макгрейна в нокдаун ударом по корпусу в третьем раунде. Это фантастика. Майкл восстановился и сразу же пошел отыгрываться. Но Конор увернулся и поймал его красивыми ударами. Это был отличный выставочный бой по правилам бокса».

Через полгода Макгрегор возвращается в ММА, подписывает контракт на бой с Дональдом Серроне и включает в свою команду Филипа Сатклиффа.

«Он феноменальный тренер по боксу. Тренируясь под его руководством в боксерском клубе Крамлина, я изучил много основ, которые все еще использую в ММА. Фил и его тренерский штаб научили меня многим ударам, а спарринги с Филом Сатклиффом-младшим были феноменальными. Он вывел меня на следующий уровень. Я это чувствую», — признавался Макгрегор.

Поединок с Серроне получился максимально односторонним — Макгрегор справился за 40 секунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

24 января Конор разделит клетку с американцем Дастином Порье, который после перехода в легкий вес в 2015-м одержал 10 побед в 13 боях UFC, делая ставку на свои боксерские навыки.

Во время загрузки произошла ошибка.

К этому бою Макгрегора тоже готовил Сатклифф. В интервью TheMacLife он оценил уровень бокса американца.

Читайте также
Конор и Порье — два главных боксера в UFC. У них отличная школа, оба в восторге от Ломаченко

«Бокс Порье? Много ошибок. Идет вперед, руки стоят слишком широко, уязвим для ударов. Конор гораздо более техничный и обученный боксер. И он очень точный. Посмотрите все нокауты Конора. Он не бьет просто куда-то в голову. Челюсть, висок, кончик подбородка. У него рука не летит просто так».

Сатклифф практически уверен в победе Макгрегора и сравнивает своего воспитанника с Мухаммедом Али.

«В чем был его главный талант? Способность читать удары и не пропускать их. Рабочая этика, он умел слушать. Всегда обращал внимание на нюансы, потом отрабатывал их. Его голова работает, как компьютер. И пахота. Он работал безумно много. Посмотрите, что он сделал со своим телом. Найдите его ранние фото и сравните с тем, какой он сейчас. Он превратился в машину. Он выглядит, как супергерой из комиксов. Он Мухаммед Али из UFC».

 Регина Тодоренко похвасталась шикарной фигурой: «Никогда у меня не было такого ореха»
«Слишком горячо. Девушка в самом соку». Загитова в купальнике привела фанатов в восторг: фото и видео
Нервы лишили русскую биатлонистку победы на Кубке мира
Серхио Рамос не перейдет из мадридского «Реала» в «ПСЖ»
Елисеев показал лучший результат мужской сборной в сезоне
ЦСКА обыграл СКА и укрепил лидерство в Западной конференции КХЛ
«Спартак» захотел вернуть заподозренного в поножовщине голландца
«Интер» - «Ювентус» и другие матчи Серии A (видео)
«Ливерпуль» сражается с «МЮ» за первое место (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь