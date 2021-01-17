Тренер Макгрегора по боксу — легенда в Ирландии. Сатклифф учил 11-летнего Конора бить, а теперь готовит к боям
Красивая история.
Красивая история.
В 2008-м 20-летний Конор Макгрегор оказался в зале SBG, откуда началась одна из самых захватывающих историй успеха: работа сантехником, преданная девушка, дружная команда и постепенное превращение в главную звезду ММА. Но когда Макгрегор впервые попал в секцию бокса и кто поставил ему нокаутирующий удар?
В зал к участнику двух Олимпийских игр Макгрегор пришел в 11 и прозанимался там практически до своего совершеннолетия.
«Я помню, как Конор пришел к нам мальчиком, помню его первый день. Он пришел на тренировку в футбольных бутсах. Встал у груши и начал лупить ее. Стивен Кавана сказал ему: “Сынок,
После неудачи в бою с Хабибом Нурмагомедовым и последовавшей за ней дисквалификацией Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры. Затем он вернулся в свой родной город Крамлин и посетил местный боксерский зал, в котором начинал заниматься спортом.
«Конор провел у нас небольшой спарринг. Мы были счастливы, что он пришел. Я сказал ему, что он может в любой момент вернуться в свой родной спортзал».
После тренировки Макгрегор заявил о желании выступить на местном турнире по боксу, приуроченном к Страстной пятнице. Его соперником стал бывший чемпион Ирландии среди юношей Майкл Макгрейн.
«Конор показал высший класс, отправив Макгрейна в нокдаун ударом по корпусу в третьем раунде. Это фантастика. Майкл восстановился и сразу же пошел отыгрываться. Но Конор увернулся и поймал его красивыми ударами. Это был отличный выставочный бой по правилам бокса».
Через полгода Макгрегор возвращается в ММА, подписывает контракт на бой с Дональдом Серроне и включает в свою команду Филипа Сатклиффа.
«Он феноменальный тренер по боксу. Тренируясь под его руководством в боксерском клубе Крамлина, я изучил много основ, которые все еще использую в ММА. Фил и его тренерский штаб научили меня многим ударам, а спарринги с Филом
Поединок с Серроне получился максимально односторонним — Макгрегор справился за 40 секунд.
24 января Конор разделит клетку с американцем Дастином Порье, который после перехода в легкий вес в 2015-м одержал 10 побед в 13 боях UFC, делая ставку на свои боксерские навыки.
К этому бою Макгрегора тоже готовил Сатклифф. В интервью TheMacLife он оценил уровень бокса американца.
«Бокс Порье? Много ошибок. Идет вперед, руки стоят слишком широко, уязвим для ударов. Конор гораздо более техничный и обученный боксер. И он очень точный. Посмотрите все нокауты Конора. Он не бьет просто
Сатклифф практически уверен в победе Макгрегора и сравнивает своего воспитанника с Мухаммедом Али.
«В чем был его главный талант? Способность читать удары и не пропускать их. Рабочая этика, он умел слушать. Всегда обращал внимание на нюансы, потом отрабатывал их. Его голова работает, как компьютер. И пахота. Он работал безумно много. Посмотрите, что он сделал со своим телом. Найдите его ранние фото и сравните с тем, какой он сейчас. Он превратился в машину. Он выглядит, как супергерой из комиксов. Он Мухаммед Али из UFC».