Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пообещал быстро разобратсья с Дастином Порье в бою, который пройдет 23 января на «Бойцовском острове» в
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пообещал быстро разобратсья с Дастином Порье в бою, который пройдет 23 января на «Бойцовском острове» в
Мне нравится Дастин. Считаю его хорошим бойцом. Я бы даже сказал, он великий боец, но все еще ниже меня по уровню. Я нокаутирую Дастина за 60 секунд.
Отметим, что Порье и Макгрегор впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда Конор нокаутировал Дастина уже в первом раунде.
Добавим, что все билеты на турнир UFC 257 уже распроданы. Президент UFC Дана Уайт сообщил, что победитель боя между Макгрегором и Порье станет претендентом на чемпионский пояс промоушена в легком весе, действующим обладателем которого является россиянин Хабиб Нурмагомедов.