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12:07 (мск), источник: Sport24

Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пообещал быстро разобратсья с Дастином Порье в бою, который пройдет 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и станет главным событием турнира UFC 257.

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Источник: AP 2020
Мне нравится Дастин. Считаю его хорошим бойцом. Я бы даже сказал, он великий боец, но все еще ниже меня по уровню. Я нокаутирую Дастина за 60 секунд.
Конор Макгрегор
экс-чемпион UFC

Отметим, что Порье и Макгрегор впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда Конор нокаутировал Дастина уже в первом раунде.

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Добавим, что все билеты на турнир UFC 257 уже распроданы. Президент UFC Дана Уайт сообщил, что победитель боя между Макгрегором и Порье станет претендентом на чемпионский пояс промоушена в легком весе, действующим обладателем которого является россиянин Хабиб Нурмагомедов.

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