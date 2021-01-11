Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:45
Специя
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Уэска
Бетис
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
12:17 (мск), источник: ТАСС

Джефф Монсон завершил карьеру в единоборствах

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств и депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Джефф Монсон принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщили в команде Монсона.

Наверх
Источник: AFP 2020

«У Джеффа тяжелая травма — полный разрыв сухожилия на руке. Он будет прооперирован. Восстановление после такой травмы может занять до года. Травма подтолкнула Джеффа к завершению карьеры», — сказал собеседник агентства.

Монсон родился в США. 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. 14 сентября спортсмен вступил в должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА. Он выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях. Также он проводил поединки с Федором и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими известными бойцами.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Наши победы в спорте, которые вы могли упустить за праздники
Российские хоккеисты вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ
Рекордные трансферные окна РПЛ. Клубы закупались на 284 млн евро
Скандал в КХЛ: арбитры пропустили шесть удалений в одном матче
Президент UFC постарается уговорить Хабиба возобновить карьеру
Крутую спортивную куртку Xiaomi продают по минимальной цене
Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь