Джефф Монсон завершил карьеру в единоборствах

«У Джеффа тяжелая травма — полный разрыв сухожилия на руке. Он будет прооперирован. Восстановление после такой травмы может занять до года. Травма подтолкнула Джеффа к завершению карьеры», — сказал собеседник агентства.
Монсон родился в США. 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. 14 сентября спортсмен вступил в должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.
В активе Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА. Он выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях. Также он проводил поединки с Федором и Александром Емельяненко, Джошем Барнеттом, Алексеем Олейником и другими известными бойцами.