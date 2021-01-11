Джефф Монсон завершил карьеру в единоборствах

«У Джеффа тяжелая травма — полный разрыв сухожилия на руке. Он будет прооперирован. Восстановление после такой травмы может занять до года. Травма подтолкнула Джеффа к завершению карьеры», — сказал собеседник агентства.

Монсон родился в США. 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. 14 сентября спортсмен вступил в должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.

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