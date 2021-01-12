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10:04 (мск), источник: Vesti.kz

Дебют казахстанца в UFC против брата Хабиба вновь перенесен. Названы причина и новая дата боя

Они должны были выступить в карде у МакГрегора.

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Источник: РИА "Новости"

Поединок в легчайшем весе между казахстанским бойцом UFC Сергеем Морозовым и россиянином Умаром Нурмагомедовым состоится на три дня раньше, чем было запланировано, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Российско-казахстанское противостояние должно было стать частью турнира UFC 257 в Абу-Даби 23 января, в главном событии которого сразятся ирландец Конор МакГрегор и американец Дастин Порье.

Однако, как информирует журналист и инсайдер Игорь Лазорин, бой перенесли в кард турнира UFC on ESPN 20: Майкл Кьеса — Нил Мэгни, назначенного на 20 января. Сообщается, что Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, будет секундировать своего брата и находиться в раздевалке.

О причинах переноса не сообщается, но можно предположить, что UFC таким образом хочет развести команды Хабиба и Конора, чтобы избежать их незапланированной встречи за сценой.

Напомним, что для Нурмагомедова и Морозова предстоящий бой станет дебютом в UFC. Изначально планировалось, что их поединок состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли.

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