Дебют казахстанца в UFC против брата Хабиба вновь перенесен. Названы причина и новая дата боя
Они должны были выступить в карде у МакГрегора.
Они должны были выступить в карде у МакГрегора.
Поединок в легчайшем весе между казахстанским бойцом UFC Сергеем Морозовым и россиянином Умаром Нурмагомедовым состоится на три дня раньше, чем было запланировано, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Однако, как информирует журналист и инсайдер Игорь Лазорин, бой перенесли в кард турнира UFC on ESPN 20: Майкл Кьеса — Нил Мэгни, назначенного на 20 января. Сообщается, что Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, будет секундировать своего брата и находиться в раздевалке.
О причинах переноса не сообщается, но можно предположить, что UFC таким образом хочет развести команды Хабиба и Конора, чтобы избежать их незапланированной встречи за сценой.
Напомним, что для Нурмагомедова и Морозова предстоящий бой станет дебютом в UFC. Изначально планировалось, что их поединок состоится в октябре 2020 года, однако