Дебют казахстанца в UFC против брата Хабиба вновь перенесен. Названы причина и новая дата боя

Поединок в легчайшем весе между казахстанским бойцом UFC Сергеем Морозовым и россиянином Умаром Нурмагомедовым состоится на три дня раньше, чем было запланировано, сообщает корреспондент Vesti.kz.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bde2c6144fc62e1423be" data-vnd="bde2c6144fc62e1423be" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bde2c6144fc62e1423be" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Российско-казахстанское противостояние должно было стать частью турнира UFC 257 в Абу-Даби 23 января, в главном событии которого сразятся ирландец Конор МакГрегор и американец Дастин Порье.

Однако, как информирует журналист и инсайдер Игорь Лазорин, бой перенесли в кард турнира UFC on ESPN 20: Майкл Кьеса — Нил Мэгни, назначенного на 20 января. Сообщается, что Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, будет секундировать своего брата и находиться в раздевалке.

О причинах переноса не сообщается, но можно предположить, что UFC таким образом хочет развести команды Хабиба и Конора, чтобы избежать их незапланированной встречи за сценой.