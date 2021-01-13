Магомедов: UFC нужно предложить Нурмагомедову что-то интереснее, чем реванш с Макгрегором

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Нурмагомедов проведет встречу с Уайтом в Абу-Даби во время серии турниров на так называемом Бойцовском острове. Россиянин победил американца Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.

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«Не знаю, что он должен предложить Хабибу, просто не знаю. Дэйне надо будет подыскать что-нибудь поинтереснее, чем реванш с Макгрегором. [Жорж] Сен-Пьер? Дэйна столько раз пытался сделать этот бой, пока мы были активными…» — сказал Магомедов.

32-летний Нурмагомедов имеет в активе 29 побед и ни одного поражения. Турниры на «Бойцовском острове» пройдут 16, 20 и 23 января. В рамках последнего состоится поединок между ирландцем Макгрегором и американцем Дастином Порье, Хабиб Нурмагомедов 20 января будет секундантом своего двоюрдного брата Умара Нурмагомедова.