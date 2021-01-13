Магомедов: UFC нужно предложить Нурмагомедову что-то интереснее, чем реванш с Макгрегором
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту нужно предложить Хабибу Нурмагомедову для возвращения
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту нужно предложить Хабибу Нурмагомедову для возвращения
Нурмагомедов проведет встречу с Уайтом в
«Не знаю, что он должен предложить Хабибу, просто не знаю. Дэйне надо будет подыскать
32-летний Нурмагомедов имеет в активе 29 побед и ни одного поражения. Турниры на «Бойцовском острове» пройдут 16, 20 и 23 января. В рамках последнего состоится поединок между ирландцем Макгрегором и американцем Дастином Порье, Хабиб Нурмагомедов 20 января будет секундантом своего двоюрдного брата Умара Нурмагомедова.
Нурмагомедов победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категория Макгрегора болевым приемом в третьем раунде в октябре 2018 года.