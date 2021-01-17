Конор и Порье — два главных боксера в UFC. У них отличная школа, оба в восторге от Ломаченко
Бой в стойке — ключ у успеху для Макгрегора и Дастина.
Бой в стойке — ключ у успеху для Макгрегора и Дастина.
23 января пройдет главный поединок зимы — реванш между Конором Макгрегром и Дастином Порье на UFC 257. В 2014 году ирландец расправился с Порье в первом раунде, но ждать такого в реванше, кажется, не стоит.
Порье определенно стал лучше и особенно развил боксерские навыки. Про Конора и говорить нечего — он базовый боксер и даже дрался с Флойдом Мейвезером.
Тренировочный лагерь ирландца к реваншу с Порье стартовал в Португалии, а завершился в Дублине в зале Crumlin Boxing Club. Именно здесь в возрасте 12 лет Конор начал заниматься боксом.
Макгрегору очень повезло, что его первым тренером стал сам управляющий боксерского клуба Фил Сатклифф: «Он был таким же, как и любой другой ребенок, который впервые пришел в зал, желая вступить в боксерский клуб, но ему нужно было сначала получить разрешение от родителей.
Конечно, если бы мне тогда сказали, что Конор станет тем, кем стал, я бы не поверил. Но уже на старте он очень упорно тренировался, был одним из тех, на кого никогда не приходилось кричать. Очень сосредоточен на тренировках.
Конор хотел быть хорошим боксером, у него все хорошо получалось, он быстро прогрессировал. Он выиграл несколько титулов для новичков и боксировал на множестве шоу. Убежден, что он стал бы отличным профессионалом, но в 15−16 лет у Конора появилась новая любовь — ММА. Но бокс — основа его успеха, здесь у меня нет никаких сомнений. Та база, которую мы в него вложили, помогла ему стать тем, кем он есть".
Сатлклифф — настоящая легенда в Ирландии. В любителях с 1977 по 1979 год он дважды брал бронзу на чемпионатах Европы в наилегчайшем и легчайшем весе, дважды выступал на Олимпиадах — в Москве и
Конор не забыл первого тренера и пригласил его в лагерь для подготовки к реваншу с Порье. Помимо
«Очень тяжелые спарринги. Очень близкие раунды. Дилан — один из лучших боксеров, с которыми я
Дебют Макгрегора в профессиональном боксе состоялся против одного из лучших в истории — Флойда Мейвезера в августе 2017 года. И пусть ирландец уступил нокаутом в десятом раунде, но смог навязать (особенно на старте) конкурентный поединок легенде.
Как оказалось, на этом Конор останавливаться не планирует. Макгрегор настроен провести бой с другой звездой ринга — Мэнни Пакьяо. Этот бой уже анонсирован на 2021 год, он пройдет на Ближнем Восторе. Это подтверждает и менеджер Оди Аттар:
«В UFC нам сказали: “Хорошо, давайте сначала проведем
Даже сам Порье убежден в том, что реванш с ним для Конора — часть подготовки к бою против Пакьяо:
«Я не знаю, хочет ли UFC, чтобы он дрался в боксе еще раз, но лично мне очевидно, что реванш со мной — это лучший способ для Макгрегора подготовиться к поединку против левши, которым является Пакьяо».
В жизнь Дастина Порье бокс пришел в исправительном лагере для несовершеннолетних. Дастин рос не в самых лучших местах Лафайетта и часто дрался на улицах, нанося увечья соперникам. Одному из них будущая звезда UFC разбил челюсть: «Я попал в исправительный лагерь и в тюрьму для несовершеннолетних. Реабилитационные центры мне не особо помогали, но бокс помог».
В 2007 году Порье подавал большие надежды как боксер, но в 2007 году случайно оказался в зале ММА и уже через два года дебютировал в качестве профессионала. Несмотря на то, что Порье выступает в ММА, он — лицо одного из ведущих брендов боксерских перчаток — Everlast.
Несмотря на это, для Порье бокс остается главной страстью среди контактных видов спорта. Летом прошлого года Дастин сам хотел подраться с Конором по правилам бокса.
«Я люблю бокс. Мне очень хочется показать свои навыки и понимание этого спорта. Я занимался боксом до того, как начал заниматься смешанными единоборствами.
Но в нашем боксерском зале столкнулся с парнями, которые занимались ММА, и пришли, чтобы подтянуть бокс. Затем на выходных я пошел к ним в зал и начал заниматься ММА. Бокс — моя главная страсть. Я бы хотел подраться с Конором или Нэйтом Диасом по правилам бокса. И мне все равно, где это будет — в ринге или октагоне", — говорил Дастин.
Но тренер Конора убежден, что его подопечный значительно превосходит Порье в боксерских навыках:
Он впечатляет с точки зрения стойкости, но не мастерства. Порье идет по прямой, он часто полностью открыт. Это подарок для такого ударника, как Конор. Его навыки заметно сильнее. У Макгрегора потрясающий тайминг, который еще умножен на мощь. Думаю, он победит нокаутом.
Что еще объединяет Дастина и Конора — они не пропускают ни одного большого боя. Оба в восторге от Василия Ломаченко.
«Украинский бокс просто феноменальный. Это вторая страна в мире по боксу после США. Очень хорошо знаю Василия. Я изучал его бои многие годы. Конечно, он лучший боец в мире. Ему надо попробовать в ММА. Верю, что у него все получится», — заявил Макгрегор во время визита в Киев в октябре 2019 года.
Порье так и вовсе стал практически штатным экспертом компании Top Rank, давая прогнозы на бои Ломаченко. Дастин был убежден, что украинец легко пройдет Теофимо Лопеса, но на этот раз просчитался:
«Я люблю смотреть бои Ломаченко, пытаюсь
23 января фанатам бокса тоже стоит посмотреть UFC 257: именно в стойке будет определен победитель главного поединка зимы.
Алексей Тарновский