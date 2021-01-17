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19:23 (мск), источник: Sports.Ru

Конор и Порье — два главных боксера в UFC. У них отличная школа, оба в восторге от Ломаченко

Бой в стойке — ключ у успеху для Макгрегора и Дастина.

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23 января пройдет главный поединок зимы — реванш между Конором Макгрегром и Дастином Порье на UFC 257. В 2014 году ирландец расправился с Порье в первом раунде, но ждать такого в реванше, кажется, не стоит.

Порье определенно стал лучше и особенно развил боксерские навыки. Про Конора и говорить нечего — он базовый боксер и даже дрался с Флойдом Мейвезером.

Конора тренерует легенда ирландского бокса. Кажется, реванш с Порье — генеральная репетиция боя с Мэнни Пакьяо

Тренировочный лагерь ирландца к реваншу с Порье стартовал в Португалии, а завершился в Дублине в зале Crumlin Boxing Club. Именно здесь в возрасте 12 лет Конор начал заниматься боксом.

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Макгрегору очень повезло, что его первым тренером стал сам управляющий боксерского клуба Фил Сатклифф: «Он был таким же, как и любой другой ребенок, который впервые пришел в зал, желая вступить в боксерский клуб, но ему нужно было сначала получить разрешение от родителей.

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Конечно, если бы мне тогда сказали, что Конор станет тем, кем стал, я бы не поверил. Но уже на старте он очень упорно тренировался, был одним из тех, на кого никогда не приходилось кричать. Очень сосредоточен на тренировках.

Конор хотел быть хорошим боксером, у него все хорошо получалось, он быстро прогрессировал. Он выиграл несколько титулов для новичков и боксировал на множестве шоу. Убежден, что он стал бы отличным профессионалом, но в 15−16 лет у Конора появилась новая любовь — ММА. Но бокс — основа его успеха, здесь у меня нет никаких сомнений. Та база, которую мы в него вложили, помогла ему стать тем, кем он есть".

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Сатлклифф — настоящая легенда в Ирландии. В любителях с 1977 по 1979 год он дважды брал бронзу на чемпионатах Европы в наилегчайшем и легчайшем весе, дважды выступал на Олимпиадах — в Москве и Лос-Анджелесе. В 1986 году участвовал в Играх доброй воли в Москве, уступив в в четвертьфинале представителю СССР Александру Артемьеву. Сын Сатлклиффа — Фил-младший — также боксер с рекордом 15−2 в профессионалах.

Конор не забыл первого тренера и пригласил его в лагерь для подготовки к реваншу с Порье. Помимо Сатлклиффа-младшего Макгрегор спаррингует с другим полусредневесом Дилом Мораном.

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«Очень тяжелые спарринги. Очень близкие раунды. Дилан — один из лучших боксеров, с которыми я когда-либо делил ринг. Феноменально захватывающий ирландский талант», — рассказал Конор.

Дебют Макгрегора в профессиональном боксе состоялся против одного из лучших в истории — Флойда Мейвезера в августе 2017 года. И пусть ирландец уступил нокаутом в десятом раунде, но смог навязать (особенно на старте) конкурентный поединок легенде.

Как оказалось, на этом Конор останавливаться не планирует. Макгрегор настроен провести бой с другой звездой ринга — Мэнни Пакьяо. Этот бой уже анонсирован на 2021 год, он пройдет на Ближнем Восторе. Это подтверждает и менеджер Оди Аттар:

«В UFC нам сказали: “Хорошо, давайте сначала проведем матч-реванш с Порье”. Мы ответили: “Окей, тогда давайте сначала проведем этот реванш, но тогда Мэнни будет следующим боем”. И этого хотят оба бойца».

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Даже сам Порье убежден в том, что реванш с ним для Конора — часть подготовки к бою против Пакьяо:

«Я не знаю, хочет ли UFC, чтобы он дрался в боксе еще раз, но лично мне очевидно, что реванш со мной — это лучший способ для Макгрегора подготовиться к поединку против левши, которым является Пакьяо».

Дастин Порье называет бокс главной страстью: он хотел подраться с Конором именно по правилам бокса

В жизнь Дастина Порье бокс пришел в исправительном лагере для несовершеннолетних. Дастин рос не в самых лучших местах Лафайетта и часто дрался на улицах, нанося увечья соперникам. Одному из них будущая звезда UFC разбил челюсть: «Я попал в исправительный лагерь и в тюрьму для несовершеннолетних. Реабилитационные центры мне не особо помогали, но бокс помог».

В 2007 году Порье подавал большие надежды как боксер, но в 2007 году случайно оказался в зале ММА и уже через два года дебютировал в качестве профессионала. Несмотря на то, что Порье выступает в ММА, он — лицо одного из ведущих брендов боксерских перчаток — Everlast.

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Несмотря на это, для Порье бокс остается главной страстью среди контактных видов спорта. Летом прошлого года Дастин сам хотел подраться с Конором по правилам бокса.

«Я люблю бокс. Мне очень хочется показать свои навыки и понимание этого спорта. Я занимался боксом до того, как начал заниматься смешанными единоборствами.

Но в нашем боксерском зале столкнулся с парнями, которые занимались ММА, и пришли, чтобы подтянуть бокс. Затем на выходных я пошел к ним в зал и начал заниматься ММА. Бокс — моя главная страсть. Я бы хотел подраться с Конором или Нэйтом Диасом по правилам бокса. И мне все равно, где это будет — в ринге или октагоне", — говорил Дастин.

Но тренер Конора убежден, что его подопечный значительно превосходит Порье в боксерских навыках:

Он впечатляет с точки зрения стойкости, но не мастерства. Порье идет по прямой, он часто полностью открыт. Это подарок для такого ударника, как Конор. Его навыки заметно сильнее. У Макгрегора потрясающий тайминг, который еще умножен на мощь. Думаю, он победит нокаутом.

Что еще объединяет Дастина и Конора — они не пропускают ни одного большого боя. Оба в восторге от Василия Ломаченко.

«Украинский бокс просто феноменальный. Это вторая страна в мире по боксу после США. Очень хорошо знаю Василия. Я изучал его бои многие годы. Конечно, он лучший боец в мире. Ему надо попробовать в ММА. Верю, что у него все получится», — заявил Макгрегор во время визита в Киев в октябре 2019 года.

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Порье так и вовсе стал практически штатным экспертом компании Top Rank, давая прогнозы на бои Ломаченко. Дастин был убежден, что украинец легко пройдет Теофимо Лопеса, но на этот раз просчитался:

«Я люблю смотреть бои Ломаченко, пытаюсь что-то перенять у него, но мне кажется, что это невозможно. Его стиль “Матрица” впечатляет. Уверен, что у Лопеса нет шансов. Василий лучше во всем: техника, скорость, IQ, движения в ринге».

23 января фанатам бокса тоже стоит посмотреть UFC 257: именно в стойке будет определен победитель главного поединка зимы.

Алексей Тарновский

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