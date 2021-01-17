Конор и Порье — два главных боксера в UFC. У них отличная школа, оба в восторге от Ломаченко

23 января пройдет главный поединок зимы — реванш между Конором Макгрегром и Дастином Порье на UFC 257. В 2014 году ирландец расправился с Порье в первом раунде, но ждать такого в реванше, кажется, не стоит.

Порье определенно стал лучше и особенно развил боксерские навыки. Про Конора и говорить нечего — он базовый боксер и даже дрался с Флойдом Мейвезером.

Конора тренерует легенда ирландского бокса. Кажется, реванш с Порье — генеральная репетиция боя с Мэнни Пакьяо

Тренировочный лагерь ирландца к реваншу с Порье стартовал в Португалии, а завершился в Дублине в зале Crumlin Boxing Club. Именно здесь в возрасте 12 лет Конор начал заниматься боксом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-yyA-gAGXG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-yyA-gAGXG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-yyA-gAGXG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Crumlin Boxing Club (@crumlinboxingclubofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Макгрегору очень повезло, что его первым тренером стал сам управляющий боксерского клуба Фил Сатклифф: «Он был таким же, как и любой другой ребенок, который впервые пришел в зал, желая вступить в боксерский клуб, но ему нужно было сначала получить разрешение от родителей.

Конечно, если бы мне тогда сказали, что Конор станет тем, кем стал, я бы не поверил. Но уже на старте он очень упорно тренировался, был одним из тех, на кого никогда не приходилось кричать. Очень сосредоточен на тренировках.

Конор хотел быть хорошим боксером, у него все хорошо получалось, он быстро прогрессировал. Он выиграл несколько титулов для новичков и боксировал на множестве шоу. Убежден, что он стал бы отличным профессионалом, но в 15−16 лет у Конора появилась новая любовь — ММА. Но бокс — основа его успеха, здесь у меня нет никаких сомнений. Та база, которую мы в него вложили, помогла ему стать тем, кем он есть".

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJ04qucgNUt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJ04qucgNUt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJ04qucgNUt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Philip Sutcliffe (@philipsutcliffesnr)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сатлклифф — настоящая легенда в Ирландии. В любителях с 1977 по 1979 год он дважды брал бронзу на чемпионатах Европы в наилегчайшем и легчайшем весе, дважды выступал на Олимпиадах — в Москве и Лос-Анджелесе. В 1986 году участвовал в Играх доброй воли в Москве, уступив в в четвертьфинале представителю СССР Александру Артемьеву. Сын Сатлклиффа — Фил-младший — также боксер с рекордом 15−2 в профессионалах.

Конор не забыл первого тренера и пригласил его в лагерь для подготовки к реваншу с Порье. Помимо Сатлклиффа-младшего Макгрегор спаррингует с другим полусредневесом Дилом Мораном.

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«Очень тяжелые спарринги. Очень близкие раунды. Дилан — один из лучших боксеров, с которыми я когда-либо делил ринг. Феноменально захватывающий ирландский талант», — рассказал Конор.

Дебют Макгрегора в профессиональном боксе состоялся против одного из лучших в истории — Флойда Мейвезера в августе 2017 года. И пусть ирландец уступил нокаутом в десятом раунде, но смог навязать (особенно на старте) конкурентный поединок легенде.

Как оказалось, на этом Конор останавливаться не планирует. Макгрегор настроен провести бой с другой звездой ринга — Мэнни Пакьяо. Этот бой уже анонсирован на 2021 год, он пройдет на Ближнем Восторе. Это подтверждает и менеджер Оди Аттар:

«В UFC нам сказали: “Хорошо, давайте сначала проведем матч-реванш с Порье”. Мы ответили: “Окей, тогда давайте сначала проведем этот реванш, но тогда Мэнни будет следующим боем”. И этого хотят оба бойца».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CBPLJBpl9uc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CBPLJBpl9uc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CBPLJBpl9uc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Manny Pacquiao (@mannypacquiao)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже сам Порье убежден в том, что реванш с ним для Конора — часть подготовки к бою против Пакьяо:

«Я не знаю, хочет ли UFC, чтобы он дрался в боксе еще раз, но лично мне очевидно, что реванш со мной — это лучший способ для Макгрегора подготовиться к поединку против левши, которым является Пакьяо».

Дастин Порье называет бокс главной страстью: он хотел подраться с Конором именно по правилам бокса

В жизнь Дастина Порье бокс пришел в исправительном лагере для несовершеннолетних. Дастин рос не в самых лучших местах Лафайетта и часто дрался на улицах, нанося увечья соперникам. Одному из них будущая звезда UFC разбил челюсть: «Я попал в исправительный лагерь и в тюрьму для несовершеннолетних. Реабилитационные центры мне не особо помогали, но бокс помог».

В 2007 году Порье подавал большие надежды как боксер, но в 2007 году случайно оказался в зале ММА и уже через два года дебютировал в качестве профессионала. Несмотря на то, что Порье выступает в ММА, он — лицо одного из ведущих брендов боксерских перчаток — Everlast.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIL3lp5LhS7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIL3lp5LhS7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIL3lp5LhS7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фоторепортаж Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

Несмотря на это, для Порье бокс остается главной страстью среди контактных видов спорта. Летом прошлого года Дастин сам хотел подраться с Конором по правилам бокса.

«Я люблю бокс. Мне очень хочется показать свои навыки и понимание этого спорта. Я занимался боксом до того, как начал заниматься смешанными единоборствами.

Но в нашем боксерском зале столкнулся с парнями, которые занимались ММА, и пришли, чтобы подтянуть бокс. Затем на выходных я пошел к ним в зал и начал заниматься ММА. Бокс — моя главная страсть. Я бы хотел подраться с Конором или Нэйтом Диасом по правилам бокса. И мне все равно, где это будет — в ринге или октагоне", — говорил Дастин.

Но тренер Конора убежден, что его подопечный значительно превосходит Порье в боксерских навыках:

Он впечатляет с точки зрения стойкости, но не мастерства. Порье идет по прямой, он часто полностью открыт. Это подарок для такого ударника, как Конор. Его навыки заметно сильнее. У Макгрегора потрясающий тайминг, который еще умножен на мощь. Думаю, он победит нокаутом.

Что еще объединяет Дастина и Конора — они не пропускают ни одного большого боя. Оба в восторге от Василия Ломаченко.

«Украинский бокс просто феноменальный. Это вторая страна в мире по боксу после США. Очень хорошо знаю Василия. Я изучал его бои многие годы. Конечно, он лучший боец в мире. Ему надо попробовать в ММА. Верю, что у него все получится», — заявил Макгрегор во время визита в Киев в октябре 2019 года.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B13OTCriJv2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B13OTCriJv2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B13OTCriJv2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Порье так и вовсе стал практически штатным экспертом компании Top Rank, давая прогнозы на бои Ломаченко. Дастин был убежден, что украинец легко пройдет Теофимо Лопеса, но на этот раз просчитался:

«Я люблю смотреть бои Ломаченко, пытаюсь что-то перенять у него, но мне кажется, что это невозможно. Его стиль “Матрица” впечатляет. Уверен, что у Лопеса нет шансов. Василий лучше во всем: техника, скорость, IQ, движения в ринге».

23 января фанатам бокса тоже стоит посмотреть UFC 257: именно в стойке будет определен победитель главного поединка зимы.