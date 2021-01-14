В АСА объявили о бое казахстанского бойца с известным российским файтером Расулом Мирзаевым
В предыдущем бою «Черный тигр» уступил другому казахстанцу.
В предыдущем бою «Черный тигр» уступил другому казахстанцу.
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Нурберген Шарипов проведет свой следующий бой против россиянина Расула Мирзаева, сообщаются в
«Российский боец смешанных единоборств Расул “Черный Тигр” Мирзаев 26 февраля проведет бой против казахстанского бойца Нурбергена Шарипова. Бой в легчайшей весовой категории пройдет на ACA 118», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Последний раз 33-летний Мирзаев, на счету которого 18 побед при трех поражениях, дрался на в марте 2020, проиграв казахстанцу Арману Оспанову в первом раунде на турнире ACA 105 в Алматы. Шарипов же дебютировал в ACA в сентябре прошлого года, победив Тамерлана Кулаева.