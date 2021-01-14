В АСА объявили о бое казахстанского бойца с известным российским файтером Расулом Мирзаевым

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Нурберген Шарипов проведет свой следующий бой против россиянина Расула Мирзаева , сообщаются в пресс-релизе ACA. Его бой против «Черного тигра» состоится 26 февраля.

Последний раз 33-летний Мирзаев, на счету которого 18 побед при трех поражениях, дрался на в марте 2020, проиграв казахстанцу Арману Оспанову в первом раунде на турнире ACA 105 в Алматы. Шарипов же дебютировал в ACA в сентябре прошлого года, победив Тамерлана Кулаева.