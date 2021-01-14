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15:50 (мск), источник: Vesti.kz

В АСА объявили о бое казахстанского бойца с известным российским файтером Расулом Мирзаевым

В предыдущем бою «Черный тигр» уступил другому казахстанцу.

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Нурберген Шарипов проведет свой следующий бой против россиянина Расула Мирзаева, сообщаются в пресс-релизе ACA. Его бой против «Черного тигра» состоится 26 февраля.

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«Российский боец смешанных единоборств Расул “Черный Тигр” Мирзаев 26 февраля проведет бой против казахстанского бойца Нурбергена Шарипова. Бой в легчайшей весовой категории пройдет на ACA 118», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Последний раз 33-летний Мирзаев, на счету которого 18 побед при трех поражениях, дрался на в марте 2020, проиграв казахстанцу Арману Оспанову в первом раунде на турнире ACA 105 в Алматы. Шарипов же дебютировал в ACA в сентябре прошлого года, победив Тамерлана Кулаева.

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