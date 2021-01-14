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16:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор назвал Нурмагомедова жирным слоном и обвинил в провале взвешивания

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обвинил россиянина Хабиба Нурмагомедова в провале взвешивания перед боем с американцем Джастином Гейджи. Интервью с ирландцем доступно на YouTube-канале TheMacLife.

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«Он выглядит как жирный слон. Не думаю, что он сделал вес к своему последнему бою. Все его взвешивание выглядело странно», — заявил Макгрегор. Ирландец подчеркнул, что не был удивлен уходу Нурмагомедова из спорта, заметив, что сбегать — это стиль россиянина.

13 января Нурмагомедов опубликовал юмористический ролик о переговорах с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. В ролике представлен фрагмент из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», но лица героев изменены.

10 января Уайт заявил, что собирается уговорить Нурмагомедова на еще один бой, чтобы тот добился 30 побед в октагоне. Глава промоушена подчеркнул, что намерен надавить на россиянина так, как сможет.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA 24 октября после победы над Гейджи. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На взвешивании перед боем россиянин уложился в лимит, но для этого ему пришлось полностью раздеться.

Одну из защит Нурмагомедов проводил против Макгрегора в октябре 2018-го. Он одержал победу болевым приемом. После поединка в октагоне и за его пределами вспыхнула массовая драка. В результате бойцы получили временную дисквалификацию и штрафы.

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