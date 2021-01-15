Дядя Нурмагомедова озвучил сроки возможного следующего поединка бойца

Россиянин победил американца Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.
«Хабиб же сказал, что ему могут предложить $100 млн, — сказал собеседник агентства. — Пусть предлагают, и пусть подерется. Но если он до Рамадана не подерется, дальше и я не хочу, чтобы он дрался. Пусть предложат даже $200 млн».
«Я знаю, что он в форме. Палец уже зажил. Но пусть подерется, а дальше уже возраст, дети и другое. Я буду настаивать [на возобновлении карьеры], а дальше посмотрим. Дальше 33 года будет, и я уже списываю, там уже должна быть ему замена», — добавил собеседник агентства.
Как ранее сообщил канал ESPN, в пятницу Нурмагомедов должен провести встречу с президентом UFC Дэйной Уайтом, чтобы обсудить возможность возобновления карьеры. 32-летний Нурмагомедов имеет в активе 29 побед и ни одного поражения.