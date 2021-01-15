Дядя Нурмагомедова озвучил сроки возможного следующего поединка бойца

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Россиянин победил американца Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.

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«Хабиб же сказал, что ему могут предложить $100 млн, — сказал собеседник агентства. — Пусть предлагают, и пусть подерется. Но если он до Рамадана не подерется, дальше и я не хочу, чтобы он дрался. Пусть предложат даже $200 млн».

«Я знаю, что он в форме. Палец уже зажил. Но пусть подерется, а дальше уже возраст, дети и другое. Я буду настаивать [на возобновлении карьеры], а дальше посмотрим. Дальше 33 года будет, и я уже списываю, там уже должна быть ему замена», — добавил собеседник агентства.