В семье Нурмагомедова считают, что боец мог бы возобновить карьеру

Россиянин победил американца Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.

«Мы еще не знаем, будет или не будет Хабиб [еще драться], — сказал собеседник агентства. — Хотя я сколько раз его напрягал: “Давай, давай”. Но он же не напрягается, говорит: “До каких пор?”. Я не уговариваю на 30−0, просто на один бой».

«Желания у него нет, вижу по нему, но я говорю, что я против, что он закончил. Хорошо, да, мама… Но любая мама скажет, мол, сынок, можно поломать, не ходи, я такой вид [спорта] не люблю. Я против, что он завял, я хочу, чтобы он дрался», — добавил собеседник агентства.

Также собеседник агентства добавил, что организм Нурмагомедова еще способен на один поединок.