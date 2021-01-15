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18:55 (мск), источник: ТАСС

В семье Нурмагомедова считают, что боец мог бы возобновить карьеру

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может провести еще один бой и возобновить карьеру, его организм способен на это. Такое мнение ТАСС высказал дядя спортсмена Нурмагомед Нурмагомедов.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин победил американца Джастина Гэтжи в октябре удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Он до сих пор владеет титулом чемпиона UFC в легком весе.

«Мы еще не знаем, будет или не будет Хабиб [еще драться], — сказал собеседник агентства. — Хотя я сколько раз его напрягал: “Давай, давай”. Но он же не напрягается, говорит: “До каких пор?”. Я не уговариваю на 30−0, просто на один бой».

«Желания у него нет, вижу по нему, но я говорю, что я против, что он закончил. Хорошо, да, мама… Но любая мама скажет, мол, сынок, можно поломать, не ходи, я такой вид [спорта] не люблю. Я против, что он завял, я хочу, чтобы он дрался», — добавил собеседник агентства.

Также собеседник агентства добавил, что организм Нурмагомедова еще способен на один поединок.

Как ранее сообщил канал ESPN, в пятницу Нурмагомедов должен провести встречу с президентом UFC Дэйной Уайтом, чтобы обсудить возможность возобновления карьеры. 32-летний Нурмагомедов имеет в активе 29 побед и ни одного поражения.

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