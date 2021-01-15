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19:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC показал видео встречи с Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт показал видео встречи с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Пост доступен в Twitter-аккаунте промоутера.

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На видео Уайт приглашает Нурмагомедова зайти в кабинет. Публикация сопровождается надписью «начинаем».

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Уайт неоднократно высказывался о желании уговорить 32-летнего российского бойца вернуться к выступлениям. Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 20 января выступит его двоюродный брат Умар Нурмагомедов.

Первоначально поединок дебютанта UFC должен был состояться 24 января. В этот день ивент возглавляет поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье.

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Осенью Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он сообщил об этом после победы над Джастином Гейджи и защиты титула чемпиона UFC в легком весе.

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