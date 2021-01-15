Глава UFC показал видео встречи с Нурмагомедовым

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На видео Уайт приглашает Нурмагомедова зайти в кабинет. Публикация сопровождается надписью «начинаем».

Уайт неоднократно высказывался о желании уговорить 32-летнего российского бойца вернуться к выступлениям. Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 20 января выступит его двоюродный брат Умар Нурмагомедов.

Первоначально поединок дебютанта UFC должен был состояться 24 января. В этот день ивент возглавляет поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье.

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