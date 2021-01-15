Хабиб должен отказаться от титула либо драться. Переговоры начались
Прямо сейчас президент UFC встречается с Нурмагомедовым. Мир ММА застыл в ожидании.
Прямо сейчас президент UFC встречается с Нурмагомедовым. Мир ММА застыл в ожидании.
Всё идёт к тому, что час Х близок. Дана Уайт, судя по той информации, которой поделился Бретт Окамото, президент UFC Дана Уайт сделает действующему чемпиону в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову предложение, которое положит конец вопросам о том, ушёл Орёл навсегда или проведёт ещё один бой.
«Долгожданная встреча Даны Уайта и Хабиба Нурмагомедова состоится в пятницу вечером в
Нужно быть совершенно наивным человеком, чтобы полагать, что Дана и Хабиб не общались на эту тему. Предварительные беседы велись на всех возможных уровнях. Сам Хабиб на недавней
Уайт получил почву для размышлений. Незадолго до инсайда о времени и месте встречи менеджер Хабиба Ризван Магомедов заявил:
«Не знаю, что он должен предложить Хабибу, просто не знаю. Дане надо будет подыскать
У нас есть только один вопрос по этому поводу: почему вы не отдадите пояс и не займётесь уже своими делами? Хабиб не скрывал, что хочет видеть себя на вершине рейтинга бойцов «вне зависимости от весовой категории». В «Твиттере» разыгралась целая эпопея, когда дагестанский мастер утверждал, что именно он достоин этого звания. И ему его дали. Уже после официального окончания карьеры. И пояс дали, и титул закрепили именно за ним.
Закрепили титул за бойцом, который официально закончил карьеру. И он не отказался от этой привилегии — считаться действующим чемпионом. Что это может значить? Только то, что Хабиб готов этот титул защитить. И тут возникает масса вопросов. В первую очередь к Дане Уайту. Когда Джон Джонс принял решение подняться в другую весовую категорию, он сдал свои полномочия. Сам. Официально.
Уж на что Генри Сехудо любит себя в единоборствах, везде подчёркивая личные достижения, и всегда возит с собой чемодан с поясами и медалями. Но даже он оставил все свои регалии, чтобы парни из двух дивизионов, в которых он правил, могли разыграть вакантный титул. Это называется — уважение. Хабиб ушёл и забрал с собой чемпионское звание.
И совершенно не понятно, что теперь делать Конору Макгрегору, Дастину Порье, Тони Фергюсону, новоприбывшему Майклу Черндлеру и несчастному Джастину Гэтжи. Дивизионом правит человек, закончивший карьеру. Это нонсенс.
И по тональности Даны так и будет. Прямо сейчас Уайт и Нурмагомедов ведут переговоры. Ждём решения.
Игорь Брагин