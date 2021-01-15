Макгрегор назвал желаемого соперника в поединке за титул

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32-летний Макгрегор заявил о желании провести бой с американцем. «Мы подеремся снова. Если это будет схватка за титул в легком весе — это будет нечто. Хотя у меня много интересных вариантов, посмотрим», — отметил ирландец.

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Макгрегор вернется к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 24 января. Поединок между ирландцем и американцем Дастином Порье возглавит турнир в Абу-Даби.

Глава UFC в свою очередь говорил о желании вернуть в промоушен Хабиба Нурмагомедова. Функционер не скрывает, что рассчитывает на второй поединок между российским бойцом и Макгрегором.