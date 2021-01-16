Хабиб Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления карьеры 16 января

В пятницу Нурмагомедов и Уайт провели встречу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца. По словам Уайта, Нурмагомедов объявит о своем решении в 23:00 мск в эфире телеканала ABC.

Ранее Уайт неоднократно высказывал желание о возвращении Нурмагомедова в UFC, в качестве возможных соперников чемпиона UFC может быть бой-реванш против ирландца Конора Макгрегора или поединок против бывшего обладателя титулов в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме.