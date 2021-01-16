Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
22
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Зарубежный
16.01
Анже
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
16.01
Лестер
Саутгемптон
20
Футбол. Зарубежный
16.01
Сампдория
Удинезе
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
16.01
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
ОТ
21
Футбол. Зарубежный
16.01
Штутгарт
Боруссия М
22
Футбол. Зарубежный
16.01
Фулхэм
Челси
01
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
16.01
Торино
Специя
00
Футбол. Зарубежный
16.01
Марсель
Ним
12
Футбол. Зарубежный
16.01
Вест Хэм Юнайтед
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
16.01
Лидс
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Зарубежный
16.01
Боруссия Д
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
16.01
Вердер
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
16.01
Вольфсбург
РБ Лейпциг
22
Футбол. Зарубежный
16.01
Кельн
Герта
00
Футбол. Зарубежный
16.01
Хоффенхайм
Арминия
00
Хоккей. КХЛ
16.01
Сочи
Витязь
ОТ
12
Футбол. Зарубежный
16.01
Болонья
Верона
10
Футбол. Зарубежный
16.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Бромвич Альбион
23
Хоккей. КХЛ
16.01
Металлург Мг
Салават Юлаев
32
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
16 января, источник: Спорт-Экспресс

Хабиб сообщил главе UFC Уайту, что может возобновить карьеру

Россиянин Хабиб Нурмагомедов пока не принял решение вернуться к выступлениям в ММА.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

Об этом в эфире сообщил президент UFC Дана Уайт. При этом он отметил, что россиянин допускает такую возможность при определенном условиии.

«Хабиб сказал, что он был впечатлен Оливейрой. Его слова о возвращении: «В следующие выходные два боя — Конор — Порье и Хукер — Чэндлер. Пусть они впечатлят меня. Пусть покажут что-то особенное, чтобы я захотел вернуться. И тогда я подумаю».

Поэтому если в этих двух боях парни покажут что-то особенное, Хабиб вернется и подерется с тем, кто его впечатлит. Сейчас Хабиб — лучший в мире, его последнее выступление было лучшим в карьере. Ему нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями. И если бои на следующей недели будут так хороши, как я это предполагаю, то мы снова увидим Хабиба в деле, — сказал Уайт в интервью ESPN.

Ранее Уайт встретился со спортсменом в Абу-Даби (ОАЭ) и обсудил с ним возможность возобновления активных выступлений.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.

 Сборная России по красоте. Они победили в Instagram
«Я сказала «да» в первый же день». Чем сразил Шарапову разведенный британец
Россиянки со штрафным кругом стали четвертыми в эстафете
«Зенит» в Дубае: без Дзюбы и Лунева, в окружении верблюдов
Новый русский пилот Формулы-1: Меня ненавидят больше всех
«Спартак» заключил контракт с голландским полузащитником
«Челси» победил в лондонском дерби
СМИ: Футболист ЦСКА согласился на переход в «Дженоа»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь