Хабиб сообщил главе UFC Уайту, что может возобновить карьеру
Россиянин Хабиб Нурмагомедов пока не принял решение вернуться к выступлениям в ММА.
Россиянин Хабиб Нурмагомедов пока не принял решение вернуться к выступлениям в ММА.
Об этом в эфире сообщил президент UFC Дана Уайт. При этом он отметил, что россиянин допускает такую возможность при определенном условиии.
«Хабиб сказал, что он был впечатлен Оливейрой. Его слова о возвращении: «В следующие выходные два боя — Конор — Порье и Хукер — Чэндлер. Пусть они впечатлят меня. Пусть покажут
Поэтому если в этих двух боях парни покажут
Ранее Уайт встретился со спортсменом в
32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и одержал 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры.