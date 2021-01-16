Хабиб сообщил главе UFC Уайту, что может возобновить карьеру

«Хабиб сказал, что он был впечатлен Оливейрой. Его слова о возвращении: «В следующие выходные два боя — Конор — Порье и Хукер — Чэндлер. Пусть они впечатлят меня. Пусть покажут что-то особенное, чтобы я захотел вернуться. И тогда я подумаю».

Поэтому если в этих двух боях парни покажут что-то особенное, Хабиб вернется и подерется с тем, кто его впечатлит. Сейчас Хабиб — лучший в мире, его последнее выступление было лучшим в карьере. Ему нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями. И если бои на следующей недели будут так хороши, как я это предполагаю, то мы снова увидим Хабиба в деле, — сказал Уайт в интервью ESPN.